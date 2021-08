Sebastián Villa aún no sabe qué será de su futuro. Boca Juniors ya no quiere contar con el delantero para la presente temporada luego de las constantes indisciplinas que ha cometido; sin embargo, no lo quieren dejar ir por un bajo precio. Brujas de Bélgica es el principal interesado pero aún no llega a ningún acuerdo con el cuadro ‘xeneize’.

Desde Argentina revelaron en las últimas horas que los europeos seguirán intentando contar con el atacante colombiano, pero, esta vez, las cosas cambiarían debido a que entraría a tallar Deportes Tolima.

Según reveló TyC Sports, desde el lado de Villa confían en acercar al Brujas y a Boca proponiendo que todo el dinero que pague el cuadro belga por el delantero sea para los de La Bombonera y no tenga que compartir con Deportes Tolima, el dueño del 30% del pase.

El mencionado medio explica que el club colombiano aceptaría no cobrar su parte del pase ahora y convertirse en socios del Brujas pensando en una ventana a futuro y en el hecho de resolver esta situación actual que no los beneficia a ellos para nada.

Si lo propuesto se llega a cumplir, sería la clave para solucionar el problema de Villa. De momento, no se conoce ningún tipo de información oficial al respecto. Lo único seguro es que el cierre del libro de pases de Europa se acerca y la decisión se tiene que tomar lo antes posible.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR