Después de haberse disculpado públicamente con la hinchada de Boca Juniors por los problemas que había generado desde su llegada, Sebastián Villa reapareció este viernes anotando en el 1-1 entre la reserva ‘xeneize’ y Gimnasia Esgrima La Plata. Tras este tanto, desde Colombia se hicieron eco algunas declaraciones de Gabriel Camargo, directivo del Deportes Tolima, exclub del polémico jugador.

En un diálogo con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, Camargo comentó algunos detalles del transito de Villa del fútbol colombiano al argentino, y cómo este ha ido manejando su carrera desde que se hizo conocido por romperla en el Tolima

“Villa no me volvió a pasar al teléfono. Pero ojalá que haya vuelto, que siga así y que lo puedan vender (Boca Juniors), que es lo que me interesa. Que las relaciones allá se arreglen”, señaló el dirigente, aclarando que no tiene un vínculo cercano con el futbolista.

Deportes Tolima aún es dueño del 30% del pase de Villa, por lo que están esperando que a las oficias de Boca Juniors llegue una jugosa oferta del extranjero por el atacante. “Ahh...Yo ya estoy acostumbrado a todo, ya uno se acostumbra a todo eso. En el fútbol hay muchas alegrías, muchos sinsabores, eso hay que llevarlo. Ya no me preocupa eso”, culminó el dirigente, refiriéndose a cómo se distanció Sebastián de quien fuera su antigua casa.

Propuestas por Villa desde Europa

Por otro lado, según informó hace unos días la cadena ‘TNT Sports’, el exfutbolista del Deportes Tolima tendría una oferta de la Premier League de Rusia. Esta, tal como lo detallaron, no sería superior a lo que puso sobre la mesa el Brujas de Bélgica la primera vez que preguntó por Villa.

“El Presidente de Boca tiene la oferta del Dinamo de Moscú. No tengo el monto, pero me dicen que es superior al que recibió de Brujas de Bélgica. Villa le pidió al consejo que si aparecía una oferta la analizaran y la respondieran como corresponde”, señalaron en el citado medio.

Asimismo, según los periodistas de la cadena televisiva, el “que recibió la oferta fue directamente (Jorge) Ameal, pero terminará en el consejo porque es el que decide”. Con esto, todo haría indicar que el destino del polémico delantero estaría en suelo ruso. Esta propuesta se sumaría a otras que tiene desde Estados Unidos, España, Italia y Brasil.





