Sebastián Villa volvió a ser protagonista en Boca Juniors. El colombiano parece haber dejado de lado por completos sus problemas fuera del campo y se encuentra enfocado en su desempeño en el plantel dirigido por Sebastián Battaglia. Va sumando minutos y será tomado en cuenta en el equipo para la temporada 2022.

El año fue muy conflictivo para el atacante nacido en las filas del Deportes Tolima. Tuvo problemas judiciales por la denuncia por violencia de género que interpuso su exnovia Daniela Cortés y generó molestia en la directiva tras decidir dejar la institución para regresar a Colombia y encargarse por varias semanas de la salud de su madre.

La última polémica que tuvo el futbolista tuvo lugar a inicios de diciembre. TyC Sports anunció una indisciplina del atacante junto a Edwin Cardona y Carlos Zambrano. La información quedó en solo rumores.

En agosto de este año, el nombre de Villa sonó fuertemente en Bélgica. Boca ya no quería contar con él y le abrieron las puertas para que deje el club. Sin embargo, ambos clubes no llegaron a un acuerdo económico y el jugador tuvo que continuar. A Sebastián no le quedó otra que pedir perdón y trabajar para ganarse la confianza de Battaglia.

Cuando parece que el colombiano logró meterse a la hinchada de Boca al bolsillo, una nueva oferta parece tocar la puerta. TNT Sports reveló que existe una oferta por el atacante del fútbol ruso. Dinamo Moscú sería el interesado.

Villa reveló hace algunos días que las negociaciones sobre su futuro las manejan exclusivamente sus empresarios. Él espera con tranquilidad que su estadía en Boca se resuelva en los próximos días. Cree que lo mejor es seguir en La Bombonera, pero los 8 millones de euros que proponen desde Rusia hacen dudar a su entorno.

Las intenciones de Sebastián Battaglia con Villa las hizo notar este martes en el partido del equipo argentino ante Barcelona por la Maradona Cup. El colombiano fue titular en el ataque que buscó levantar el trofeo.





