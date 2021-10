Bien dicen que después de la tormenta siempre llega la calma. Esa calma parece haber encontrado Sebastián Villa en Boca Juniors, después de haberse dirigido a toda la comunidad ‘Xeneize’ por los exabruptos generados tras ‘fugarse’ a Colombia sin avisar. Para reafirmar su nuevo compromiso, esta mañana marcó un tanto jugando por el equipo de reservas.

El hábil atacante cafetero tomó un balón en la mitad del campó y aprovechó su velocidad para deshacerse de un par de rivales. Al ver que tenía espacio para rematar, no lo pensó dos veces y sacó un potente disparo que se coló en el ángulo más imposible para el portero juvenil de Gimnasia Esgrima La Plata.

Si bien este tanto es por el torneo de reservas, si hacemos cuentas, Sebastián Villa no marcaba un gol con Boca desde el 26 de mayo cuando le marcó a The Strongest por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. Desde aquel día no había tenido la oportunidad de celebrar ni ensayar uno de sus clásicos bailes.

Propuestas por Villa desde Europa

Por otro lado, según informó recientemente la cadena ‘TNT Sports’, el exfutbolista del Deportes Tolima tendría una oferta de la Premier League de Rusia. Esta, tal como lo detallaron, no sería superior a lo que puso sobre la mesa el Brujas de Bélgica la primera vez que preguntó por Villa.

“El Presidente de Boca tiene la oferta del Dinamo de Moscú. No tengo el monto, pero me dicen que es superior al que recibió de Brujas de Bélgica. Villa le pidió al consejo que si aparecía una oferta la analizaran y la respondieran como corresponde”, señalaron en el citado medio.

Asimismo, según los periodistas de la cadena televisiva, el “que recibió la oferta fue directamente (Jorge) Ameal, pero terminará en el consejo porque es el que decide”. Con esto, todo haría indicar que el destino del polémico delantero estaría en suelo ruso. Esta propuesta se sumaría a otras que tiene desde Estados Unidos, España, Italia y Brasil.





