El pasado domingo, Sebastián Battaglia confirmó el regreso de Sebastián Villa al primer equipo de Boca Juniors. El colombiano fue parte de la reserva la semana pasada, anotó un gol y demostró sus ganas de volver a ser tomado en cuenta en los partidos de la Superliga y Copa Argentina. Juan Román Riquelme fue preguntado por el jugador este miércoles y le ‘bajó el telón’ al tema.

El vicepresidente del club ‘xeneize’ explicó que para él lo que sucedió con Villa ya es algo concluido. “Nosotros lo único que podemos decir de él es que es un tema cerrado. Hace 15 días volvió a hablar después de tres meses sin jugar, el otro día volvió a jugar en Reserva y yo no sé si mañana irá a jugar, sé que está en la lista. Pero para nosotros es un tema cerrado”.

Villa no juega un partido con Boca Juniors desde julio de este año. Fue castigado por la situación luego de tomar la decisión de dejar la concentración para regresar a Colombia junto a su familia. Se especuló que iba a ser vendido, pero nunca llegó una oferta que termine de convencer a la directiva de La Bombonera.

Lo último que se supo fue que el Dinamo de Moscú de la Premier League rusa estaba tras sus pasos, pero Jorge Ameal y compañía prefirieron que continúe para disputar la presente Superliga Argentina.

“Pedirle disculpas a toda la hinchada, a mis compañeros y a la dirigencia. Son las personas que me han apoyado, que han creído en mí. Tuve una situación, un mal momento. Una decisión pues, errada. Cualquier persona puede equivocarse”, aseguró el pasado miércoles Villa, intentando calmar su complicado momento.

“Tengo la mentalidad fuerte por lo que ha sucedido con mi madre (la operaron del corazón). Eso me ayudó a tomar esa decisión, que no me parece que haya sido correcta. Por eso estoy aquí poniéndole el pecho. Les pido disculpas a todas las personas que han creído en mí. Estoy aquí para apoyar desde donde me toque”, señaló.

Villa entrará a la lista de Boca Juniors para el partido ante Argentinos Juniors por la Copa Argentina. Los dirigidos por Battaglia buscarán ganar y clasificar a la final del torneo.





