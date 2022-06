Yerry Mina tuvo una de las temporadas más irregulares de su en el 2021/2022. El colombiano fue víctima de lesiones que no le permitieron mantener el buen nivel con el que arrancó el año, generando serias dudas en los dirigentes de Everton sobre qué hacer con él en el próximo mercado de fichajes.

Desde Inglaterra, algunos aseguran que tiene un pie fuera del equipo azul. Uno de ellos es Kevin Campbell, exjugador de los ‘Toffees’, quien ahora cumple la función de comentarista en la conocida cadena deportiva Sky Sports.

En conversación con Goodison News, el exfutbolista explicó que “el momento de Mina terminó”. “Es un buen personaje y todo eso, pero no ha estado lo suficientemente disponible. Ese ha sido el problema, y ahora le quedan 12 meses. Si fuera yo, lo que veo ahora, lo vendería”, sentenció Campbell.

Kevin, desde hace algunos meses, es muy crítico con la zona defensiva de Everton; incluso, le recomendó a los altos mandos pensar en refuerzos que puedan mejorar el nivel del equipo. Con el mensaje sobre Mina, dejó al colombiano como la primera opción a ser vendido para tener dinero e invertir en nuevas figuras.

“Usted cobra y luego puede comenzar a obtener el dinero y dar forma a cómo se ve el futuro. Porque, siendo realistas, Yerry Mina no va a estar mucho más tiempo en el Everton. Frank Lampard tiene que conseguir ese dinero y empezar a moldear el equipo a su gusto. Eso es seguro”, sentenció Campbell.

Unos quieren que Mina se vaya y otros que se quede

Paul Robinson, exarquero de la Selección de Inglaterra, habló con Football Insider y aseguró que debido al poco poder adquisitivo de Everton, en lugar de vender a Yerry Mina, deberían intentar renovarle el contrato lo antes posible.

“Everton tiene que tener cuidado con lo que hace. No tienen mucho margen de maniobra financieramente. No están en una buena posición con Financial Fair Play. Yerry Mina es un jugador que valoro mucho. Sí, ha tenido sus problemas de lesiones, pero sigue siendo un jugador top”, manifestó el exfutbolista.





