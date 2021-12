La reciente eliminación del Atlético Nacional en los cuadrangulares semifinales del Clausura 2021 de la Liga BetPlay sorprendió a propios y extraños, sobre todo por el gran nivel que mostraron en la etapa regular donde culminaron punteros en la tabla de posiciones. La derrota ante el Deportivo Cali los condenó a quedarse con solo dos puntos en cuatro fechas. Ante esto, un hincha de los ‘Verdolagas’ se hizo viral en las redes sociales al grabarse recriminando la pobre actitud de los futbolistas.

En el video difundido a través de Twitter, el pequeño seguidor del cuadro dirigido por Alejandro Restrepo se mostró evidentemente consternado por la eliminación prematura ante el Deportivo Cali y no dudó en exigir mayor entrega por parte de los jugadores a los que tanto admira.

“Este es un mensaje para el Club Atlético Nacional. Este es el balón con el que yo juego, no es un balón profesional. Estos no son unos guayos (zapatillas) profesionales. Esta es la cancha donde yo juego (señalando una humilde cancha de cemento) y no es una profesional, pero créanme que cuando juego, lo hago con ganas, con verraquera (fuerza y ganas), con amor y con pasión”, comenzó diciendo el pequeño.

“Esta es mi pasión, esto es lo que me inspira. A mí me dio tristeza cuando perdimos contra el Kashima (por las semifinales del Mundial de Clubes 2016). A mí me dio tristeza cuando perdimos la final contra el Deportes Tolima (por el Apertura de la Liga BetPlay 2016). Pero ayer (el miércoles) no me dio tristeza cuando perdimos contra el Deportivo Cali, me dio rabia. Porque cómo es posible que con diez jugadores no le hayamos podido ganar al Cali”, continuó.

“Con la millonada que ganan los jugadores del Atlético Nacional, ¿no le pudimos ganar al Cali que tenía diez jugadores? Esto es una cosa increíble. Yo soy corto de estatura, pero empujo, peleo, salto, cabeceo y no doy un balón por perdido”, finalizó el niño.

Como se recuerda, la ‘Máquina Verde’ llegó a esta etapa del torneo después de culminar puntera en la etapa regular con 42 puntos. Lamentablemente no consiguieron reeditar sus mejores actuaciones y, tras las cuatro primeras jornadas de los cuadrangulares, solo sumaron dos unidades producto de dos empates y dos caídas. En la quinta fecha de este domingo recibirán al Deportivo Pereira en el Estadio Atanasio Girardot, pero ya sin opciones de pelear por el título.





