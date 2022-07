Atlético Nacional vs. Millonarios se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 16 de julio por la fecha 3 del Torneo Finalización 2022 de la Liga BetPlay. El encuentro se disputará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín desde las 6:05 p.m. (horario de Colombia y Perú). Ambos conjuntos llegan urgidos de una victoria, pues en las dos primeras jornadas no han sabido sumar de a tres. Los ‘Verdolagas’ empataron primero ante Cortuluá (1-1) mientras que posteriormente cayeron ante Junior de Barranquilla (3-1). En cuanto a los ‘Embajadores’, estos igualaron ante Deportivo Pasto en su estreno (1-1) y no pasaron del 0-0 frente a Atlético Bucaramanga en la segunda fecha. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto de este compromiso a través de la web de Depor, así como también en las transmisiones de los canales con los derechos del fútbol colombiano: Win Sports, RCN y Vix. Si deseas verlo a través de internet, tiene la opción de Win Sports Play.

Atlético Nacional vs. Millonarios: posibles alineaciones

Atlético Nacional: Marquínez, Palacio, Castro, Arias, Angulo, Solís, Mejía, Parra, Guzmán, Palacios y Blanco. DT: Hernán Darío Herrera.

Marquínez, Palacio, Castro, Arias, Angulo, Solís, Mejía, Parra, Guzmán, Palacios y Blanco. DT: Hernán Darío Herrera. Millonarios: Montero, Vargas, Llinás, Bertel, Alba, Vásquez, Pereira, Silva, Ruiz, Gómez y Ruiz.

