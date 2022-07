Con la finalidad de pasar unas merecidas vacaciones, Carlos Bacca arribó suelo barranquillero hace unas horas y fue recibido por los medios de comunicación. La pregunta más recurrente hacia el delantero estuvo relacionada a la posibilidad de fichar por Junior de Barranquilla, club donde se formó y debutó profesionalmente.

“Siempre estará la posibilidad (de volver a Junior). Siempre he dicho que me gustaría retirarme en Junior, pero no depende solo de mí, así que sigo tranquilo, sabiendo que puedo aportar”, manifestó el delantero de 35 años, dejando en claro que, más allá de su deseo, volver al fútbol colombiano no depende solo de él.

Lo cierto es que el ‘Chacal’ no ha tenido contacto con los dirigentes del Junior, por lo que su regreso al balompié cafetero no es una certeza. Eso sí, Bacca dejó unas palabras de agradecimiento a los hinchas por siempre estar al pendiente de su posible vuelta.

Finalmente, zanjando el tema de su llegada a los ‘Tiburones’, Carlos manifestó que su “fichaje lo deciden sus dueños”. De esta manera, a menos que durante los próximos días no haya un acercamiento formal ahora que está de vacaciones, todo quedará en nada.

El principal impedimento para que Carlos Bacca fiche por Junior de Barranquilla es que, si nos fijamos en la ficha que tenía en el Granada, su exclub, este sería un dinero imposible de pagar en el fútbol colombiano. Estamos hablando alrededor de 4 millones de euros anuales, números bastante altos para la actualidad financiera de los barranquilleros.

Carlos Bacca disputó tres temporadas en el Junior de Barranquilla. (Foto: EFE)

Junior de Barranquilla arregló con River por el fichaje de Borja

Aunque estaba previsto que Miguel Borja llegase a Argentina el último jueves para fichar por River Plate, todo se dilató más de lo esperado por la complicada situación económica que vive el país rioplatense. Sin embargo, luego de ajustar las negociaciones con Junior de Barranquilla y Palmeiras, el ‘Millonario’ no tendría inconvenientes para contratar al colombiano.

Como se recuerda, el pasado 28 de junio, River había acordado alargar los números y abonar 7.000.000 de dólares por el 100% de la ficha del delantero, cuyos derechos económicos permanecen en partes iguales a Junior y a Palmeiras. La participación del club brasileño en las tratativas complicó un poco la operación, pero finalmente quedaron en buenos términos.

Mientras las partes involucradas resolvían el inconveniente económico que no les permitía girar ni recibir dólares, el ariete cafetero se reincorporó a los entrenamientos del ‘Tiburón’ para no perder forma físicos y estar a punto para cuando le toque viajar a Buenos Aires.

Marcelo Gallardo podría tener a Borja, a más tarde, el lunes 11 de julio. Junior de Barranquilla tampoco quiere que el trato se alargue tanto, mientras que el ‘Millo’ espera contar con su nuevo delantero para cubrir el hueco dejado por Julián Álvarez, quien ya fue presentado en el Manchester City junto a Erling Haaland.





