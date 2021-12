Aunque ahora está mentalizado en salir adelante con el Granada en la Liga Santander, Carlos Bacca no olvida su pasado y siempre ha dejado en claro que tiene intensiones de algún día volver al Junior de Barranquilla, club que le dio la oportunidad de debutar Primera División allá por el 2009. Y por más que suene descabellado, ese retorno pudo haberse dado a mediados de este 2021.

Recientemente el ‘Chacal’ pasó unas semanas en Colombia y, antes de regresar a España, le concedió una entrevista a ‘El Heraldo’ donde reveló detalles de su posible regreso al fútbol colombiano después de varias temporadas en Europa.

“Con el único que hablaba de Junior era con Arturo Reyes, él sí siempre tenía la ilusión y las ganas de que yo volviera, pero lastimosamente lo sacaron. Era con el único que hablaba en su momento, cuando era técnico del equipo. Me preguntaba sobre mi situación y me contaba que tenía ganas de que me sumara a su proyecto”, contó el delantero porteño.

Si bien no ocultó sus deseos de regresar al ‘Tiburón’, Bacca no quiso dejar ilusionados a los hinchas barranquilleros y detalló que por ahora el traspaso es imposible porque aún tiene contrato con el Granada.

“Puedo decir que hablé con Viera, quien también me estaba llamando para que me sumara y le dije lo mismo: que tenía muchas ganas, pero que no dependía de mí. Con los directivos no tuve contacto. Tengo buena relación con ellos, pero no se habló de volver. Saben que tengo contrato con Granada y respetan eso”, acotó el exSevilla.

Finalmente el cafetero de 35 años confirmó su ilusión de culminar su carrera en el Junior a modo de gratitud por todo lo que le dieron cuando recién empezaba su trayectoria en el fútbol. “Las puertas las tengo abiertas para Junior, soy hincha y, como siempre digo, me quiero retirar ahí. Cuando los directivos quieran me pueden llamar y se puede llegar a buenos términos para poder sumarnos a Junior”, manifestó.

“Cada vez que vengo a Barranquilla, me dan las ganas, la alegría y la motivación de estar en Junior, de jugar con la camiseta de Junior. A la familia también, pero todo es en el tiempo de Dios. Hace seis meses se pudo dar la posibilidad, pero no se concretó porque Dios lo quiso así, ahora estamos en el Granada con mucha ilusión y siempre abiertos a lo que pueda pasar”, concluyó el nacido en Puerto Colombia.





