Cuando Edwin Cardona llegó a Racing Club después de que el Club Tijuana no renovara su cesión a Boca Juniors, muchos pensaban que el mediocampista se convertiría en un arma indispensable en el esquema de Fernando Gago. Sin embargo, con el pasar de los meses su paso por el conjunto de Avellaneda ha sido tan intrascendente que hoy en día se habla mucho de su inminente salida.

Según informó la cadena ‘ESPN’ este miércoles, la ‘Academia’ está viendo la manera de desprenderse del colombiano pues, además de que no ha rendido como se esperaba, su alto salario no ayuda a que las finanzas del club se mantengan estables. Los mismos dirigentes han tomado su contestación como un fracaso para los objetivos deportivos de la institución.

Asimismo, no solo se trata de una iniciativa del club, sino también del propio futbolista. “No está cómodo y no se siente a gusto. Hemos dicho hace un par de semanas, y se vuelve a ratificar, que es observado de reojo por sus compañeros que no ven un compromiso profesional y Cardona está buscando la salida, se quiere ir de Racing”, indicó el citado medio de comunicación.

“Esto está visto con buenos ojos por los dirigentes de Racing, que también admiten que ha sido un error la contratación de Cardona”, agregaron los periodistas de ESPN. Sucede que el pase del cafetero costó 3.3 millones de dólares, los cuales hasta la fecha no han sido justificados con su rendimiento en el campo de juego.

Edwin Cardona deputó profesionalmente en Atlético Nacional en el 2009. (Foto: EFE)

Con este contexto, tanto el futbolista como el club están buscando la manera de llegar un buen acuerdo para que ninguna de las partes se vea perjudicada. La idea de los directivos es hallar una buena propuesta para recuperar algo del dinero que invirtieron para traerlo desde el Tijuana.

Por el momento, según el mismo programa de ‘ESPN’, Atlético Nacional es uno de los equipos interesados en contar con Edwin Cardona. Esto ha tomado mayor fuerza después de que Giovanni Moreno saliera por la puerta falsa, dejando un espacio libre en el mediocampo que podría ser ocupado por el actual volante de Racing.

“Esto ya lo saben los dirigentes de Racing porque se han comunicado con el presidente Víctor Blanco, Atlético Nacional quiere contar con Cardona ahora. Van a empezar a negociar, Racing espera una propuesta formal por parte de los colombianos”, indicó ‘Leo’ Paradizo, panelista del programa ‘ESPN F12′.





