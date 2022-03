Aunque muchos se ilusionaron con su posible llegada, al menos por ahora Hernán Crespo no será director técnico del Atlético Nacional tras la destitución de Alejandro Restrepo. Según la información que llega desde Argentina, el exestratega de Defensa y Justicia le habría comunicado a los dirigentes del ‘Verdolaga’ que por ahora no está interesado en arribar al fútbol colombiano.

A pesar de que en la Liga BetPlay solo marchan a tres puntos del líder (Millonarios), el hecho de haber recibido dos goleadas consecutivas dejó sin respaldo a Restrepo y los dirigentes decidieron que lo mejor sería un cambio de timón.

Primero cayeron por 3-1 en Asunción ante Olimpia por la Copa Libertadores, y luego Atlético Bucaramanga les propinó una goleada por el mismo marcador en el Estadio Alfonso López. Todo esto llevó a que de inmediato sonara el teléfono de Hernán Crespo, no obstante, el argentino habría dicho que “no” a la propuesta de Nacional.

Desde Argentina informan que Hernán Crespo le habría dicho que "no" a Atlético Nacional. (Foto: Captura de Twitter)

Por el momento, Hernán Darío Herrera seguirá al mando como entrenador interino, mientras el equipo se prepara para encarar la vuelta de la Fase II de Copa Libertadores ante Olimpia de Paraguay. Este encuentro está programado para este jueves 3 de marzo desde las 7:30 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot.

Hernán Crespo confesó que le gustaría dirigir a Brasil

Hace algunas semanas, Hernán Crespo confesó que le gustaría dirigir a la Selección de Brasil en algún momento. Aunque su vínculo con el país carioca no es tan fuerte, el haber trabajado en Sao Paulo podría abrirle las puertas de la Confederación Brasileña de Fútbol en el futuro, dependiendo del camino que siga en su temprana carrera como DT.

“Uy, eso me parece que sería un desafío. Saben por qué, porque me inspira. La Argentina está por encima de todo, pero sería un desafío general, hasta educacional. Así podemos convivir, estar juntos. Me parecería que para el mundo deportivo sería bueno romper estas estructuras”, confesó en diálogo con el programa ‘Por goleada’ del diario ‘Olé'.





