Luego que Gremio de Brasil acordó la contratación del mediocampista ofensivo Jaminton Campaz, considerado una de las mayores promesas de la liga de Colombia, Tolima sigue teniendo bajas en el plantel y ahora su sumaron Jhon Narváez y José Guillermo Ortiz. Todos fueron integrantes del equipo campeón.

Campaz, que juega como extremo o media punta, fue una de las grandes figuras del Tolima que ganó la Liga BetPlay 2021. Sin embargo, dos figuras más de ese título se marcharon del equipo ibaguereño.

De manera oficial, el Club Deportes Tolima dio a conocer la salida de dos jugadores, después de llegar a un acuerdo para la terminación de sus respectivos contratos. El primero en abandonar el conjunto ‘pijao’ es el defensor ecuatoriano Jhon Narváez. El zaguero había manifestado su intención de dejar el equipo para retornar a su país.

Además, Narváez argumentó temas personales y la posibilidad de integrar la selección de Ecuador como prioridad. En principio, Tolima recibió ofertas de un par de clubes ecuatorianos para contar con los servicios del defensa, sin embargo, no se llegó a un acuerdo.

Con respecto el delantero costarricense José Guillermo Ortiz, se supo que tampoco continuará en el equipo de Ibagué como lo anuncia el comunicado. El atacante había retornado al fútbol colombiano, tras un primer paso por Millonarios, procedente Ho Chi Minh City de Vietnam.

No obstante, Ortiz no pudo volver a demostrar el potencial goleador que lo hizo figura en el conjunto ‘embajador’ y no marcó ni un solo gol en 23 partidos jugadores con Deportes Tolima. Esta puede ser otras de las razones de su partida del cuadro colombiano.

