En un partido no apto para cardíacos, Santa Fe vs. América se ven las caras EN VIVO / ONLINE / EN DIRECTO desde las 2:00 de la tarde (hora local) en El Campín de Bogotá, en uno de los duelos más vibrantes que presenta esta fecha 18 de la Liga BetPlay. Santa Fe, ya clasificado a la siguiente fase, recibe a un América que urge de los tres puntos para volver a meterse a la zona de cuadrangulares, lugar que perdió luego de su último empate sin goles ante Deportivo Pasto. Por su parte, Santa Fe viene de ganarle como visitante a Once Caldas y quiere acercarse al primer lugar de obtener un triunfo. Mira el partido Santa Fe vs. América por Win Sports.

Santa Fe vs. América EN VIVO: transmisión del partido por Liga BetPlay 2024 (Video: @SantaFe)