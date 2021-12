Este martes, la Dimayor confirmó el ascenso de Unión Magdalena a la Primera División del fútbol colombiano, a pesar de la polémica que existió alrededor en los dos goles que anotó en los descuentos para vencer a Llaneros en el último partido de la Primera B.

Distintas personalidades del deporte salieron a reclamar por lo sucedido. Muchos creen que es muy claro que existió algún tipo de amaño para que los jugadores locales dejen que los rivales anoten y consigan el pase a la Liga BetPlay. La última de ellas, fue Carlos Valderrama.

‘El Pibe’ no se guardó nada y fiel a su estilo ‘disparó’ contra los implicados. “Que verguenza, que penta. Tengo pena, yo soy deportista y eso no se puede hacer. Reitero, es un verguenza para el fútbol colombiano mundialmente hablando”, inició.

“Todavía no se sabe de quién fue la culpa, pero no solamente el Unión Magdalena, el fútbol colombiano quedó liquidado mundialmente. Yo tengo pena. Hay gente que son los dueños de los equipos, esto no se puede permitir. Hay que llegar hasta la recta final y sentar un precedente. Como deportistas no podemos apoyar eso. Es que ni en Pescadito pasa eso. Cualquier partidito yo lo quiero ganar, pero jamás me voy a vender”, sentenció.

Valderrama cree que es momento de un cambio. “Tiene que pasar algo, no podemos continuar con esto. Se dio una vaina y hay que seguir sin castigo. Nunca vamos a tomar un precedente. Mundialmente lo hemos visto y todos han tenido su castigo. Acá no pasa nada”.

El presidente de Llaneros explicó que sus jugadores “entraron en un momento de shock”, por ello, no pudieron hacer mucho en las anotaciones de Magdalena. Carlos dijo: “Cada uno da su explicación. Yo estoy dando la mía. Porque yo soy deportista y fui futbolista. No quiero que pase esta vaina. Mundialmente estamos en el suelo. Soy hincha y un jugador mundialmente reconocido. El problema no es el Unión. Son otro equipo tampoco lo voy a permitir”.

Unión Magdalena jugará la Liga BetPlay

Fernando Jaramillo, presidente del principal ente del fútbol profesional colombiano, conversó con Caracol Radio y explicó que Magdalena estará en la Liga BetPlay la próxima temporada. Todo se llevará a cabo con normalidad. La final del torneo de ascenso sí se jugará.

“Por ahora tenemos que ir por el camino del debido proceso. Eso significa que el campeonato sigue, el ascenso sigue. Esperamos encontrar qué fue lo que sucedió y tener las pruebas para tomar una decisión antes que se active el ascenso del otro año, pero por ahora el campeonato sigue como está y pues obviamente el Unión Magdalena ascendido. La final se va a jugar”, dijo el directivo.





