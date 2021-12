Fortaleza fue el gran perjudicado tras el escándalo ocurrido en el partido entre Llaneros y Unión Magdalena. El polémico gol al último minuto de los samarios, dejó a los Cundinamarca sin opciones de poder ascender a la Liga BetPlay 2022; por ello, no piensan dejar pasar por alto lo que se ha convertido en una noticia internacional.

Algo sospechoso ocurrió en el partido disputado en el Estadio Sierra Nevada. Incluso, el presidente de Colombia, Iván Duque, lo catalogó como “vergüenza”. Llanero ganaba por la mínima, pero Magdalena remontó con goles a los 90+5 y 90+6. Lo que sorprendió fue la actitud de los defensores locales. No ofrecieron ningún tipo de oposición.

Fortaleza no piensa quedarse con los brazos cruzados y ya empieza a planear sus estrategias para que exista lo que ellos catalogan como “justicia”. La principal prueba que poseen es la transmisión de la televisión; sin embargo, ¿es suficiente?

Carlos Barato, presidente del club, conversó con Futbolred y reveló que trabajan en una demanda para impedir el regreso del cuadro samario a la A. Creen que lo que presentarán puede ser suficiente.

El club bogotano se ampara en el artículo 93 del reglamento que explica que “si a juicio de la autoridad o comisión disciplinaria como consecuencia de la aceptación del ofrecimiento la actividad competitiva de club, selección municipal o departamental pudiera tener la incidencia en el resultado del encuentro se impondrá además la sanción de la derrota por retirada o renuncia”.

Además, Barato explica que puede existir una posible participación en juegos de apuestas de algunos de los protagonistas del encuentro, lo cual tiene como pena la pérdida de los puntos y el descenso a la categoría inferior. Si esto es verdad, los responsables tendrían multas de 30 a 60 SMMLV, imposibilidad de ejercer cargos relacionados al fútbol por lo menos dos años y hasta prohibición de ingresar a los estadios.

“Estamos con toda al asesoría jurídica evaluando los estatutos. Yo diría que se debe invalidar el ascenso por amaño y que debe haber una sanción a Llaneros por infracciones al ‘fair play’”, declaró el presidente de Fortaleza.

El dirigente es consciente de que su equipo no hizo lo necesario para ascender. Si vencían a Bogota F.C. no habría existido ningún tipo de polémica. Pero tiene claro que no quiere que se repitan los partidos, ni que le den puntos, solo que se aplique la justicia correspondiente.

El abogado Andrés Charría, explica que no es posible que únicamente las imágenes del partido sirvan para demostrar que los futbolistas de Llaneros se dejaron ganar. “La prueba negativa no es técnica. No puedo probar que no tuve la intención”, explica Carlos.

La única manera de llegar a esa conclusión, sería el testimonio de algún protagonista, que a su vez debe aportar pruebas que vayan más allá de una simple sospecha.

“Habría que probar que a los jugadores de Bogotá FC alguien les propuso un acto de corrupción, lo que en todo caso tiene dos vías: el que ofrece y el que recibe. Ahí habría señalados jugadores o hasta el árbitro, cualquier protagonista, pero de nuevo hay que probarlo”, añadió Charria.

Las autoridades colombianas ya tienen en sus manos el caso. Dimayor ya hizo las respectivas citaciones y en los próximos días conoceremos el desenlace.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.