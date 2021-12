MIRA AQUÍ, Atlético Nacional vs. Pereira chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía Win Sports, Win Sports Online y RCN por los cuadrangulares semifinales del Torneo Clausura 2021 de la Liga BetPlay. ¿Te vas a perder de este partidazo? Vive el encuentro que se disputará este sábado 11 de diciembre en el Estadio Atanasio Girardot desde las 20:00 horas. Sigue el minuto a minuto con todas las incidencias de este partidazo por la web de Depor.

Los ‘Verdolagas’ llegan a este partido con los ánimos por los suelos después de quedar eliminados del torneo tras caer en casa ante Deportivo Cali por 1-2. La hinchada, muy fiel como en cada fecha, quedó decepcionada del desempeño de los dirigidos por Alejandro Restrepo.

MINUTO A MINUTO del Atlético Nacional vs. Pereira

Atlético Nacional vs. Pereira: horarios del partido

Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Estados Unidos (este): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Estados Unidos (pacífico): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Chile: 10:00 p.m.

En los cuatro partidos que disputaron los de Medellín, solo pudieron cosechar dos empates y dos derrotas, con lo cual solo acumularon dos puntos en la tabla de posiciones. Esto, como era de esperarse, sorprendió a propios y extraños pues Nacional había terminado primero en la etapa regular del campeonato con 42 unidades.

Tal fue la decepción de los hinchas tras esta prematura despedida, que uno de ellos, un niño aún, se hizo viral en la redes sociales luego de grabarse reclamándole más actitud a los futbolistas. “Este es un mensaje para el Club Atlético Nacional. Este es el balón con el que yo juego, no es un balón profesional. Estos no son unos guayos (zapatillas) profesionales. Esta es la cancha donde yo juego (señalando una humilde cancha de cemento) y no es una profesional, pero créanme que cuando juego, lo hago con ganas, con verraquera (fuerza y ganas), con amor y con pasión”, comenzó diciendo el pequeño.

“Esta es mi pasión, esto es lo que me inspira. A mí me dio tristeza cuando perdimos contra el Kashima (por las semifinales del Mundial de Clubes 2016). A mí me dio tristeza cuando perdimos la final contra el Deportes Tolima (por el Apertura de la Liga BetPlay 2016). Pero ayer (el miércoles) no me dio tristeza cuando perdimos contra el Deportivo Cali, me dio rabia. Porque cómo es posible que con diez jugadores no le hayamos podido ganar al Cali”, continuó.

“Con la millonada que ganan los jugadores del Atlético Nacional, ¿no le pudimos ganar al Cali que tenía diez jugadores? Esto es una cosa increíble. Yo soy corto de estatura, pero empujo, peleo, salto, cabeceo y no doy un balón por perdido”, finalizó el niño.

Por otro lado, Deportivo Pereira tampoco pelea por nada. En la pasada fecha cayeron por 3-0 ante Junior de Barranquilla y también se quedaron con la misma cantidad de puntos que Nacional. Eso sí, a diferencia de la ‘Máquina Verde’, el ‘Grande Metacaña’ tuvo un presupuesto menor y aún así fue capaz de meterse entre los ocho mejores del torneo.

Atlético Nacional vs. Pereira: posibles alineaciones

Atlético Nacional: Quintana; Marulanda, Olivera, Cabal, Banguero; Rovira, Candelo, Barrera, Guzmán, Pabón; Duque.

Pereira: Castillo; Gutiérrez, Cano, Ramírez, Sánchez; Medina, Vásquez, Rojas; De La Rosa, Castrillón, León Muñiz.





