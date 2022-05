Junior vs. Atlético Nacional se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Win Sports, RCN y Vix por la primera jornada del Grupo A de los cuadrangulares semifinales del Torneo Apertura 2022 de la Liga BetPlay. Este partido está programado para este sábado 21 de mayo desde las 7:30 p.m. (horario de Perú y Colombia) en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Recuerda que podrás seguir las incidencias de este duelo a través de la web de Depor y el LIVE STREAMING de Win Sports Play.

El primer torneo del fútbol colombiano ha entrado en su recta más picante y por fin tendremos los cruces que definirán a los posibles finalistas que lucharán por el Apertura 2022 de la Liga BetPlay. Por el Grupo A, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional medirán fuerzas en el Metropolitano para tratar de sumar sus primeros tres puntos en esta etapa del campeonato.

Los dirigidos por Juan Cruz Real culminaron la etapa regular en quinta posición con 32 puntos, los cuales fueron cosechado tras diez victorias, dos empates y ocho derrotas. Asimismo, anotaron 30 goles y recibieron 21, lo cual los dejó con una diferencia de +9. La fase defensiva quedó como tarea pendiente para el ‘Tiburón’, sobre todo si quiere mejorar sus aspiraciones de ganar el grupo.

“Ojalá podamos jugar con público (contra Nacional por la Liga colombiana). Quiero felicitar a la gente que vino al estadio en un día difícil con lluvia y tráfico, a pesar de que estuvimos lejos al número que queríamos. Ojalá que se dé la oportunidad de tener público y el estadio explote, y también contra Unión de Santa Fe”, comentó Juan Cruz Real respecto al duelo que sostendrá este sábado con el elenco de Medellín.

“Sabemos que todo se definirá en la última fecha, ahora tienen que jugar Unión y Fluminense. Está todo apretado, pero terminamos el último partido en casa. Confiamos en que el último paso lo vamos a dar. Hoy era fundamental ganar. Se ganó merecidamente”, acotó, haciendo referencia al decisivo choque que tendrá la próxima semana ante Unión de Santa Fe por la Copa Sudamericana 2022.

Junior vs. Atlético Nacional: horarios del partido

Perú: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m

Brasil: 9:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Atlético Nacional, por su parte, culminó la etapa regular del campeonato en tercera posición, solo por detrás del Deportes Tolima y Millonarios. Los ‘Verdolagas’ cosecharon 33 puntos en 20 jornadas, producto de diez victorias, seis empates y cuatro derrotas. Asimismo, anotaron 26 goles y recibieron 15.

“Yo no me le voy a esconder a Junior”, aseguró con convicción en rueda de prensa Hernán Darío Herrera, técnico de Nacional, respecto al duelo ante el ‘Tiburón’. “Junior es un gran equipo, pero también Nacional. Yo no soy de hacer dos líneas de cinco, y quedarme en ese cinco-cinco, yo voy es a atacar, a hacer la propuesta que es de Nacional”, acotó.

“Vamos a Barranquilla a jugar un partido para traernos los tres puntos”, dijo Jefferson Duque, uno de los pilares del cuadro verde. “Jugar estos partidos será bueno. Son clásicos y todos los queremos ganar. Iremos con toda por los tres puntos”, afirmó Giovanni Moreno, dejando constancia que irán a Barranquilla con la consigan de llevarse los tres puntos a casa.

Junior vs. Atlético Nacional: canales de TV

Este duelo por la fecha 1 del Grupo A de los cuadrangulares semifinales del Torneo Apertura 2022 de la Liga BetPlay se podrá disfrutar, en toda Colombia, a través de las señales de Win Sports, Win Sports+, Win Sports Play, RCN y Vix.

Junior vs. Atlético Nacional: posibles alineaciones

Junior: Viera; Viafara, Valencia,Arias, Fuentes; Esparragoza, Moreno; Albornoz, Cabrera, Hinestroza; Borja.

Viera; Viafara, Valencia,Arias, Fuentes; Esparragoza, Moreno; Albornoz, Cabrera, Hinestroza; Borja. Atlético Nacional: Mier; Palacio, Castro, Cabal, Angulo; Perlaza, Duque; Guzmán, Mantilla; Duque y Ángel.

Junior vs. Atlético Nacional: ¿dónde se jugará el partido?





