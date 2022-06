Junior vs. Bucaramanga se miden EN VIVO y EN DIRECTO vía Win Sports, RCN y Vix por la quinta jornada del Grupo A de los cuadrangulares semifinales del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2022. Este compromiso está pactado para este sábado 11 de junio desde las 5:00 p.m. en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Recuerda que a través de Depor.com podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todos los detalles de este duelo.

Junior de Barranquilla llega a este partido después de haber empatado 0-0 con Millonarios en la cuarta fecha, sacando un resultado que les permite seguir soñando con acceder a la gran final. Por ahora, en cuanto a lo futbolístico, vienen mejorando pero están contra el reloj porque ya solo restan dos jornadas.

Por otro lado, Juan Cruz Real, director técnico del ‘Tiburón’, manifestó su disconformidad con algunos errores arbitrales que se han venido cometiendo a lo largo de los últimos duelos. El argentino mostró su molestia en la previa del duelo ante Atlético Bucaramanga.

“Espero que en los dos partidos que quedan no volver a hablar de los árbitros. A nosotros el partido de Millonarios que perdimos sobre la hora nos dejó a un jugador por un mes por fuera y aún sigue pagando consecuencias, que es Fabián Ángel. Ese día había VAR y no lo expulsaron al agresor y nosotros ahí no dijimos nada. Me preocupa eso”, manifestó el estratega.

“Si me preocupa el tema de los árbitros, porque ayer (miércoles) creo que fuimos perjudicados. Pudo haber cambiado drásticamente el partido por el momento en el que fue la expulsión. Nosotros tenemos árbitros que aún ganando y perdiendo han pitado bien. (Wilmar) Roldán nos ha pitado y hemos ganado y perdido. En este tipo de partidos hay que tener cuidado de a quien se pone”, acotó Real.

En cuanto a Atlético Bucaramanga, estos visitaran el Metropolitano de Barranquilla después de haber perdido su último partido ante Atlético Nacional, perdiendo toda oportunidad de meterse a la pelea. En lo que va de los cuadrangulares semifinales, solo han ganado un partido, precisamente ante Junior en la segunda fecha.

Armando Osma, técnico de los ‘Canarios’, declaró esto tras la derrota ante el ‘Verdolaga’: “Fue un gran partido, el equipo bien planificado. Un día leí un equipo español perder sin haber sido vencido y al leerlo decía que un equipo dominó casi todo el partido y recibió un gol sin haberlo merecido y es prácticamente el capítulo de hoy (miércoles), pero este es un juego donde tengo que valorar el comportamiento de un equipo que jugó bien, que dominó, que metió a su rival en su arco, que tuvo opciones, pero en esto del fútbol esto de la eficacia tendrá un sentido”.

“Estoy contento con el equipo, para nosotros esto no acaba aquí, nos convertiremos en jueces, aplaudo el comportamiento de mi equipo en la cancha porque hicieron todo para ganar”, finalizó Osma, dejando en claro que Bucaramanga seguirá luchando hasta el último compromiso de los cuadrangulares semifinales.

Junior vs. Bucaramanga: horarios del partido

Colombia: 5:00 p.m.

Perú: 5:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Brasil: 7:00 p.m.

Paraguay: 6:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

Junior vs. Bucaramanga: canales del partido

Si te encuentras en Colombia y eres amante del fútbol cafetero, podrás disfrutar todas las incidencias del partidazo entre Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga a través de las señales televisivas de Win Sports, RCN y Vix. Asimismo, si deseas seguir el partido a través de tu computadora o teléfono móvil, puedes conectarte al ‘streaming’ de Win Sports Play.

Junior vs. Bucaramanga: posibles alineaciones

Junior: Sebastián Viera; Pacheco, Valencia, Arias, Fuentes; Moreno, Esparragoza; Sambueza, Giraldo, González; Miguel Borja.

Sebastián Viera; Pacheco, Valencia, Arias, Fuentes; Moreno, Esparragoza; Sambueza, Giraldo, González; Miguel Borja. Bucaramanga: Chaverra; Montano, Mena, Henao, Gómez; Mejía, Acosta; Caballero, Cárdenas, Pérez; Dyro Moreno.





