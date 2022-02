Junior vs. Once Caldas se miden EN VIVO y EN DIRECTO vía Win Sports por la jornada 6 del Apertura de la Liga BetPlay 2022 en el Estadio Palogrande. El compromiso está programado para el sábado 12 de febrero desde las 18:10 horas (horario de Colombia). Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, mejores jugadas, alineaciones e incidencias por la web de Depor.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Junior y Once Caldas.

El ‘Tiburón’ llega a este compromiso después de haber sacado un gran resultado en el Metropolitano al vencer por 2-1 a Águilas Doradas. Fredy Hinestroza y Miguel Borja fueron los héroes de la jornada al marcar los tantos de la victoria. Este último, quien volvió al fútbol colombiano tras descender con Gremio, sigue demostrando que fue una buena decisión para su carrera pegar la vuelta a su país.

No obstante, los dirigidos por Juan Cruz Real no están siendo constantes en su rendimiento y hasta la fecha no ha sido capaces de encadenar dos victorias consecutivas. Ante Once Caldas tendrá una nueva oportunidad.

“Más que preocupado, me tiene ocupado el conseguir ganar. Es algo que estamos buscando y sabemos que va a llegar, estamos trabajando para eso. En Bogotá se hizo un buen partido, pero no se consiguió el resultado. Eso nos muestra que nosotros podemos buscar jugar de la misma forma de local y de visitante, con algunas diferencias”, declaró el estratega de Junior.

“El armado va a ser partido a partido. Nuestra cabeza está solamente en el juego ante Once Caldas, que será muy importante para nosotros. Luego pensaremos en los que vienen, que son muy importantes, así como los que siguen. En Junior sabemos que cada partido es fundamental y lo tomamos con esa seriedad”, añadió, refiriéndose a que está llevando las cosas con calma y poco a poco su equipo mostrará su mejor versión.

Por otro lado, los ‘Albos’ no saben lo que es perder en lo que va del torneo y esperan mantenerse así haciendo respetar su fortín. En el primer compromiso que jugaron como locales empataron ante el recién ascendido Unión Magdalena, mientras que en el siguiente duelo derrotaron por 2-1 al Independiente de Medellín.

Si revisamos el historial entre ambos conjuntos, en el último enfrentamiento directo Junior fue ampliamente superior y venció por 4-2 en el Metropolitano. Incluso en el partido de la temporada pasada jugado en Palogrande también se impusieron los ‘Tiburones’ por 1-2.

Tenemos que remontarnos a septiembre del 2018 para encontrarnos con el último triunfo de Once Caldas sobre los barranquilleros. Aquel día ganaron por la mínima diferencia con tanto de David Lemos desde el punto de penal. Quizás el partido de este sábado sea la oportunidad perfecta para romper con esa negativa racha.

Junior vs. Once Caldas: horarios del partido

Colombia – 06:10 p.m.

Perú – 06:10 p.m.

Ecuador – 06:10 p.m.

México – 05:10 p.m.

Venezuela – 07:10 p.m.

Bolivia – 07:10 p.m.

Chile – 08:10 p.m.

Paraguay – 08:10 p.m.

Argentina – 08:10 p.m.

Uruguay – 08:10 p.m.

Junior vs. Once Caldas: canales de TV

Colombia: Win Sports Online, Win Sports+





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.