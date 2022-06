Medellín vs. Envigado se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Win Sports, RCN y Vix por la cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales del Torneo Apertura de la Liga BetPlay, válido por el Grupo B. Este compromiso se jugará en el Estadio Atanasio Girardot de la Ciudad de Medellín, este jueves 9 de junio desde las 8:15 p.m. (horario de Perú y Colombia). Recuerda que a través de Depor.com podrás vivir el minuto a minuto, los goles y las principales incidencias de este partidazo.

Los dirigidos por Julio Comesaña vienen teniendo un andar muy irregular en lo que va del campeonato, pues después de haberse estrenado con triunfo sobre Deportivo La Equidad en los cuadrangulares semifinales, tuvieron dos empates de manera consecutiva ante Deportes Tolima y Envigado, ambos por 0-0.

El ‘Poderoso de la Montaña’ tampoco la vio a nivel internacional, pues quedó eliminado de la Copa Sudamericana al culminar tercero en su grupo con tan solo cinco puntos. Esto habla de que por momento, Comesaña no ha podido sacar la mejor versión de sus dirigidos.

“Uno tiene que aceptar que a veces las cosas a los futbolistas no le salen como quieren, pero me quedo con el remate del partido porque fundamentalmente fue con corazón, deseo e intenciones y fuimos a tratar de conseguir el gol, pero también Envigado hizo un buen partido”, declaró Comesaña tras el empate en casa de Envigado.

“Diría que después de los primeros 20 minutos del primer tiempo ellos encontraron su juego, lo digo con todo respeto, qué lástima que no jugaron así en los partidos anteriores porque estarían en otra situación. Jugaron con coraje, con temperamento, corrieron, se ven que estaban jugándose una final. Sabiendo que no jugamos como queríamos jugar, pero también entendiendo a los futbolistas, yo tengo sesenta años en la cancha y sé cuando pasan estas cosas”, acotó.

Finalmente, concluyó: “Envigado siempre juega este tipo de partido con Medellín, ellos de alguna manera tratan de reivindicarse, habían perdido y si uno les da oportunidades de atacar, van creciendo, no tienen ninguna presión, si ganan bien y si no ganan, siguen lo mismo. En ese sentido, debimos tener el control, perdimos la iniciativa al comienzo y se hizo el juego de ida y vuelta”.

Después de las complicaciones que tuvieron en el Estadio Polideportivo Sur, si Medellín no quiero pasar lo mismo ante su gente en el Atanasio Girardot, sus jugadores están obligados a ser más finos con el balón en los pies, especialmente en el último tercio del campo rival. De no ser así, consumarán su tercer partido consecutivo sin anotar.

Medellín vs. Envigado: horarios del partido

Perú – 8:15 p.m.

Ecuador – 8:15 p.m.

Colombia – 8:15 p.m.

México – 8:15 p.m.

Chile – 9:15 p.m.

Venezuela – 9:15 p.m.

Bolivia – 9:15 p.m.

Paraguay – 9:15 p.m.

Argentina – 10:15 p.m.

Uruguay – 10:15p.m.

Brasil – 10:15 p.m.

España – 3:15 a.m. (10 de junio)

En lo que respecta a Envigado, tampoco que es que la estén pasando bien después de haberle dado pelea al DIM. El ‘Equipo Naranja’ perdió contra Deportes Tolima 1-4 y La Equidad por 2-0 en sus dos primera presentaciones, y tuvo que esperar a recibir a los de Medellín para sumar su primer punto en esta etapa del campeonato.

“Estamos aprendiendo a jugar las finales. Necesitábamos ganar, estamos tranquilos, vivo orgulloso de ellos. Nunca les hablo a los jugadores sobre actitud. Queremos que ellos aprendan, desarrollen su juego y nosotros asumimos las equivocaciones. Ellos salieron con confianza y libertad para jugar”, declaró José Alberto Suárez, director técnico de Envigado, tras el 0-0 ante DIM.

“Los ‘pelaos’ responden. Adentro tienen el acuerdo donde el que juegue, tiene que meter y luchar. Lo de Tegüé es bueno, pero no tiene historia deportiva, llegó hace cuatro meses. Está aprendiendo a ser profesional, a todos los valoro bien, así pierdan. La gente no se puede enojar con nosotros. No tengo jugadores como los tiene el Medellín, pero tengo jugadores que serán excelentes a futuro”, finalizó el estratega.

Medellín vs. Envigado: canales de TV

Para ver el partido entre Medellín y Envigado de la Liga BetPlay hay una opción en canales de TV. Si estás en Colombia puedes seguirlo en Win Sports. Asimismo, para ver la transmisión online del partido entre Medellín y Envigado hay una opción. Si vives en Colombia puedes seguirlo en Win Sports Online.

Medellín vs. Envigado: ¿dónde se jugará el partido?





