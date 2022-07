MIRA AQUÍ LA TRANSMISIÓN del Medellín vs Once Caldas (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | HD | LIVE) vía Win Sports, RCN, VIX y Win Sports Play desde las 18:50 horas por la cuarta jornada del Torneo Finalización 2022 de la Liga BetPlay . El duelo está pactado para este domingo 24 de julio en el Estadio Atanasio Girardot. Los locales esperan poder una nueva victoria en el Atanasio Girardot y no alejarse de la zona alta de la clasificación. Pero enfrente tendrán a uno de los rivales más difíciles del torneo. Sigue el minuto a minuto por Depor.com.

Medellín vs Once Caldas EN VIVO por Liga BetPlay: transmisión online. (Video: Once Caldas / Twitter)

[🔴🔵] Los convocados por el profesor González para la cuarta fecha de la Liga. #MásFuertesJuntos #ContinuemosLaHistoria pic.twitter.com/XidRvaOvlE — DIM (@DIM_Oficial) July 23, 2022

Medellín vs. Once Caldas: posibles formaciones

Medellín: Mosquera, Arboleda, Moreno, Cadavid, Gómez, Arregui, Ricaurte, Pineda, Marrugo, Hernández y Pons.

Mosquera, Arboleda, Moreno, Cadavid, Gómez, Arregui, Ricaurte, Pineda, Marrugo, Hernández y Pons. Once Caldas: Chaux, Cardona, Torijano, Riquett, Artunduaga, Pico, Quiñones, Rodríguez, Mejías, Del Valle y Valdés.

Medellín vs. Once Caldas: horarios

Perú: 6:50 p. m.

Colombia: 6:50 p. m.

México: 6:50 p. m.

Ecuador: 6:50 p. m.

Uruguay: 8:50 p. m.

Argentina: 8:50 p. m.

Chile: 7:50 p. m.

Medellín vs Once Caldas EN VIVO por Liga BetPlay: transmisión online. (Foto: Agencias)

DIM llega a este compromiso luego de empatar (2-2) ante Deportivo Cali. Christian Marrugo marcó de penal el gol de la igualdad en el último minuto por lo que el resultado dejó una sensación de triunfo para el ‘Decano’ que marcha invicto en este torneo.

Tras el partido, el DT de Medellín, David González resaltó las virtudes de sus dirigidos. “La idea nuestra y lo que hemos tratado de implementar es jugar, de igual manera como lo haremos en casa, es normal con un equipo importante como el Cali, que por momentos se imponga el equipo rival, pero es ahí donde el equipo demuestra los distintos registros que posee en las fases de ataque y defensa”, señaló en conferencia de prensa.

“Veníamos con la intención de hacer eso y ganar, luego de que nos ponemos abajo en el marcador, obviamente tener ese penal y empatar es satisfactorio, es un punto que nos vamos muy a gusto con él”, añadió.

“Para mí los partidos son de 90 minutos, estoy muy satisfecho con los jugadores, incluso si el resultado hubiera sido el anterior al penalti (derrota parcial), también hubiese estado satisfecho por lo que ellos tratan de hacer en la cancha”, expresó.

Por su parte, Once Caldas llega motivado tras vencer por 2-0 a Águilas Doradas en la fecha pasada en condición de local. Ayron del Valle y Robert Mejía anotaron los goles del triunfo.

Luego del partido, el DT de los ‘Albos’, Diego Corredor, destacó a sus jugadores. “Rescatar la entrega del equipo, la eficacia que tuvimos ante un rival que nos complicó, estamos muy lejos de la idea que queremos, es la realidad”, mencionó.

“Tenemos algunos pasajes buenos, pero hay que tener continuidad de la idea de juego, tratamos de poner la gente que tuviera mayor ritmo de competencia, estoy seguro que este equipo va a seguir creciendo”, añadió.

DIM superó a Patriotas por la segunda jornada de la Liga BetPlay.

Medellín vs. Once Caldas: canales

Es importante mencionar que el encuentro entre Medellín vs. Once Caldas por la Liga BetPlay se transmitirá en exclusiva por las pantallas de Win Sports+ para el territorio colombiano.

Medellín vs. Once Caldas: fixture Liga BetPlay





Medellín vs Once Caldas EN VIVO por Liga BetPlay: transmisión online. (Video: DIM / Twitter)