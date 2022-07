Millonarios vs. Bucaramanga se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía Win Sports, RCN y VIX por la segunda jornada del Torneo Finalización 2022 de la Liga BetPlay. Este compromiso está pactado para este martes 12 de julio desde las 8:05 p.m. (horario de Perú y Colombia) en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias de este partido a través de la web de Depor.

Los ‘Embajadores’ empataron (1-1) ante Deportivo Pasto por la primera jornada del torneo colombiano en condición de local. Luego del partido, el DT del ‘Millo’, Alberto Gamero, expresó una autocrítica y, en especial, por el rendimiento de sus dirigidos para la etapa complementaria.

“Hubo dos tiempos diferentes. En el segundo tenía rato de no ver al equipo tan impreciso, eso es lo que me molestaba. Lo del segundo tiempo fue lo que no me gustó, no trabajamos bien”, señaló en conferencia de prensa.

Por otra parte, habló sobre la falta de fichajes. “Las contrataciones, no se ha podido. No es que Gamero no pida, no es que los directivos no quieran traer, es que no se ha podido. Hablamos con Dayro, con Fernando Uribe, con Leo Castro. Escuchamos que Sambueza estaba libre, hablamos con él y no se pudo. Lo de Cariaco (González), tampoco se pudo”, mencionó.

Con respecto al encuentro ante Bucaramanga, Luis Carlos Ruiz y David Macalister Silva se perfilan como titulares en la ofensiva. Además, Álvaro Montero apunta a cuadrarse bajo los tres palos.

Millonarios vs. Bucaramanga: horarios

Perú: 8:05 p. m.

México: 8:05 p. m.

Ecuador: 8:05 p. m.

Colombia: 8:05 p. m.

Argentina: 10:05 p. m.

Uruguay: 10:05 p. m.

Chile: 9:05 p. m.

Por otra parte, Atlético Bucaramanga llega descansado, pues el compromiso ante Águilas Doradas por la primera jornada fue postergado debido a que el estadio estaba con los preparativos para la Copa América Femenino. Ahora, esté enfocado en su visita a los ‘Embajadores’.

Los ‘Canarios’ tuvieron un buen rendimiento en el Apertura 2022 donde terminaron octavos en la tabla general y clasificaron a los cuadrangulares. El equipo compartió el Grupo A junto a Atlético Nacional, Junior y Millonarios, pero culminaron en el último puesto.

Cabe recordar que la última vez que Atlético Bucaramanga y el ‘Millo’ se enfrentaron fue el 15 de junio de este año. Los ‘Auriverdes’ vencieron por 2-1 gracias a los goles de Sherman Cárdenas y Dayro Moreno, mientras que Carlos Gómez anotó el descuento.

Millonarios vs. Bucaramanga: canales

Es importante mencionar que el encuentro entre Millonarios vs. Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay se transmitirá en exclusiva por las pantallas de Win Sports + para el territorio colombiano.

Millonarios vs. Bucaramanga: ¿dónde se jugará el partido?





