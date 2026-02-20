Local CO
Lotería de Medellín EN VIVO: números ganadores, resultados y último sorteo de hoy viernes 20 de febrero
Este viernes 20 de febrero se jugará otra edición de la Lotería de Medellín en Colombia. A continuación, revisa los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto.
NO TE PIERDAS
LOTERÍA DE MEDELLÍN | ¿Quiénes pueden participar?
La 'Lotería de Medellín' está abierta a la participación de personas mayores de edad que se encuentren en Colombia. Los ciudadanos colombianos y residentes en el país pueden comprar boletos de la Lotería de Medellín en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que se deben seguir las normativas locales relacionadas con la participación en juegos de azar.