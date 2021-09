Colombia deberá vencer a Chile en el Metropolitano de Barranquilla este jueves 9 de septiembre si quiere seguir soñando con clasificar de manera directa al Mundial Qatar 2022. Reinaldo Rueda es consciente de ello, por ello, colocará sus mejores armas desde el vamos. Conoce la alineación en la siguiente nota.

La principal baja para el cuadro cafetero es Dávinson Sánchez. El defensor ya se encuentra en el Reino Unido preparando el partido de Tottenham del fin de semana ante Crystal Palace. El futbolista acumuló su segunda amarilla consecutiva ante Paraguay en Asunción y quedó descartado para el partido ante ‘La Roja’.

Por su parte, otro de los futbolistas que fue desconvocado en Colombia fue Andrés Andrade. El centrocampista que sumó minutos ante Bolivia, regresó a Barranquilla con dolores en la pierna izquierda y esta semana se confirmó que sufrió un esguince. Regresó a Atlético Nacional para recuperarse lo antes posible.

“Hemos tenido poco trabajo, por fortuna tenemos alternativas como Stefan Medina o William Tesillo, que han jugado como centrales en sus clubes. Además, Chile se destaca por su virtud táctica, tiene madurez y posesión de balón. La decisión dependerá de la última práctica”, señaló Reinaldo Rueda en conversación con la prensa, dando señales de quién sería el reemplazante de Sánchez en defensa.

“Se evalúan todas las variables para este partido. Voy a revisar cada posibilidad en mi defensa, todos tienen una buena huella de trabajo en esa posición de centrales”.

Rueda no confirmó ninguna otra lesión a horas del Colombia vs. Chile, por ello, se espera que pueda contar con la gran totalidad del plantel. “Estamos en ese proceso de recuperar al grupo, a los jugadores que han tenido molestias, en términos generales están bien, con fatiga normal de dos partidos y dos viajes. Y ver la respuesta de lo que expresen y lo que muestren en cada práctica, pero creo que no tendremos inconvenientes”, dijo.

Una de las sorpresas en el medio campo, sería Juan Fernando Quintero. El habilidoso jugador fue titular en La Paz y no tuvo minutos en Asunción, por ello, estaría descansado como para mover los hilos del equipo.

Colombia saltaría ante Chile con: David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Oscar Murillo y William Tesillo; Wílmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero; Luis Díaz y Miguel Borja.





