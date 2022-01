La Selección Colombia no la pasa nada bien en las Eliminatorias Qatar 2022. Después de haber caído en casa ante Perú por la mínima diferencia, la ‘Tricolor’ no solamente acentuó su crisis futbolística, sino también resquebrajó aún más la relación con los hinchas colombianos. David Ospina, el capitán del equipo, comentó al respecto en la reciente conferencia de prensa con los medios de comunicación.

El portero del Napoli consideró que, si bien los silbidos y las críticas de los hinchas son algo desproporcionadas, los resultados hablan por sí solos y estos no los han acompañado en las últimas seis fechas, donde no solo no han sumado alguna victoria, sino también no han marcado un solo gol.

“Al final del partido se sintió la desilusión, la gente que nos acompaña puede reaccionar de esa manera cundo el resultado no es positivo lo que no está bien lanzar cosas porque pueden golpear a alguien; los silbidos están bien cuando no hay resultados, de nuestra parte tratamos de dar lo mejor, son circunstancias de juego”, comentó el guardameta.

“No hemos podido contar con suerte a la hora de definir, contra Perú tuvimos 70 minutos con ellos en su arco, nosotros proponiendo, pero ese es el fútbol, una pelota de ellos desequilibró el partido y se llevaron tres puntos, a veces también nos ha tocado ganar al último minuto. Ahora es abrir otra página, levantar porque desde que haya chance hay que pelear hasta el final”, añadió.

Asimismo, respecto a la jugada del gol de Edison Flores que sentenció la derrota de Colombia, Ospina señaló que, a pesar de que tuvo cierta responsabilidad por regalar su primer palo, son cosas del fútbol. Ahora se enfocarán en recuperar los puntos perdidos en casa haciendo historia ante la Selección de Argentina.

“El error son cosas del fútbol, siempre se trata de hacer las cosas bien, se buscan las cosas para que salga todo bien, nos tocó perder el partido que queríamos ganar pero somos nosotros los que podemos sacar esto adelante”, acotó.

Finalmente, puntualizó que, a falta de tres fechas para que terminen las Eliminatorias para Qatar 2022, los futbolistas colombianos “lucharemos has el final” por conseguir el objetivo que es clasificar a una justa mundialista por tercera vez al hilo con esta generación.

“Esto lo vivimos siempre, en el fútbol hay momentos de felicidad y tristeza pero siempre hay un amanecer. Desde que haya chance lucharemos hasta el final, cuando hablas de los pasados partidos nadie nos pasó por encima, Colombia trató de hacer los goles, por distintas razone no llegar las victorias, no nos podemos quedar en eso, ahora a esperar lo que viene, Argentina es el reto, tenemos grandes jugadores y eso es importante”, cerró el portero de 33 años.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.