Colombia vs. Argelia se miden EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por el Torneo Maurice Revello en el Stade Parsemain. El compromiso está pactado para este viernes 3 de junio desde las 10:30 a.m. (horario de Colombia y Perú) y enfrentará a la selección colombiana sub-23 y la selección argelina sub-19. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias del partido.

La selección sudamericana llega a este encuentro tras perder ante Comoras en penales (luego de igualar en los noventa minutos) en la primera jornada del grupo C de esta competición. Por esa razón, los ‘Cafeteros’ deben derrotar a los africanos para seguir luchando por el pase a la siguiente fase.

Tras la derrota, Freddy Hurtado, quien reemplaza a Héctor Cárdenas en el banquillo de Colombia, brindó un análisis. “Un partido intenso, creo que el equipo propuso, siempre tuvimos la posesión de balón y la tuvimos donde queremos que es campo rival”, señaló.

“Pudimos hacer muchas cosas de las que entrenamos, generamos opciones de gol, las lastimosamente nos faltó ese último pase al compañero para poder definir”, mencionó.

De la misma manera, habló sobre los errores de su equipo. “En esta clase de partidos cuando no se concretan las opciones de gol, el rival se va creciendo y por ahí en el afán de ganar, dejando espacios y pudimos haber perdido”, añadió.

Con respecto al duelo frente a Argelia, Luna y Gutiérrez se perfilan como los titulares en la ofensiva. En la misma línea, Castillo nuevamente estaría bajo los tres palos.

Colombia vs. Argelia: horarios

Perú: 10:30 a. m.

México: 10:30 a. m.

Ecuador: 10:30 a. m.

Colombia: 10:30 a. m.

Argentina: 12:30 p. m.

Uruguay: 12:30 p.m.

Chile: 11:30 a. m.

Colombia vs. Argelia: canales

Perú: Star Plus.

México: Star Plus.

Ecuador: Star Plus.

Colombia: Star Plus.

Argentina: Star Plus.

Uruguay: Star Plus.

Chile: Star Plus.

Por otra parte, Argelia llega a este encuentro luego de perder ante Japón por 1-0. Ahora, el elenco africano está mentalizado en sacar una victoria que le permita pelear el pase a la siguiente fase del Torneo Maurice Revello.

Es importante mencionar que los ‘Zorros del desierto’ cerrarán su participación en este torneo frente a Comoras. Por su parte, la selección sudamericana chocará frente al equipo asiático.

Colombia vs. Argelia: posibles formaciones

Colombia: Castillo, Mantilla, Pedrozo, Salazar, Vélez, Puerta, Angullo, Cantillo, A. Castillo, Luna y Gutiérrez.

Castillo, Mantilla, Pedrozo, Salazar, Vélez, Puerta, Angullo, Cantillo, A. Castillo, Luna y Gutiérrez. Argelia: Maachou, Azzi, Laidouni, Benchaa, Bekkouche, Hadj, Khetir, Bouras, Boulebina, Guermouche y Belkhir.





