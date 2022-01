Una buena noticia para la Selección Colombia podría confirmarse en las próximas semanas. Desde hace unos días se viene especulando sobre la posibilidad real de que, tras haber padecido el COVID-19 hace poco, el PSG solicite a la AFA que no convoque a Lionel Messi para la fecha doble de las Eliminatorias para Qatar 2022 y, por consiguiente, el ‘10′ no esté en el duelo entre la Selección de Argentina y la ‘Tricolor’

Aunque ‘Leo’ ya superó el Coronavirus y no presentó graves síntomas, el equipo francés considera que aún no está al 100% y quieren recuperarlo en Francia antes de que viaje a Sudamérica donde, por cómo está la situación de la pandemia, podría volver a contagiarse. Como se recuerda, el argentino se contagió luego de haber estado expuesto al virus en las celebración que hizo por Año Nuevo en su natal Rosario.

Desde Argentina aún no se han pronunciado al respecto, pues el técnico Lionel Scaloni todavía no ha diagramado su lista de posibles convocados para estos los duelos ante Chile, el 27 de enero, y frente a Colombia el 2 de febrero.

Si bien la ‘Albiceleste’ ya aseguró su clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022, la ‘Scaloneta′ no quiere dejar nada al azar y usará estos últimos cuatro partidos definitorios para sostener el rendimiento de su equipo e ir preparando todo para cuando les toque viajar al Medio Oriente en noviembre.

Además de Messi, el PSG también hará el esfuerzo de retener a Ángel Di María, otro sus futbolistas que recientemente dio positivo por COVID-19 y no ha podido entrenar con normalidad con el resto del plantel.

Según el periodista Javier Hernández Bonnet del programa ‘Blog Deportivo’, la solicitud del elenco francés ya estaría en el departamento de selecciones de la AFA para ser evaluado por el comando técnico de Scaloni.

“Nos llegó un personaje, que nos pidió reserva, que nos contó que el PSG aboga ante la AFA para que Lionel Messi no sea convocado para las dos próximas fechas; esto, en vista de que Argentina ya está clasificada y que el jugador no está en su mejor rendimiento. Lo solicitaron y la AFA no ha tomado la determinación, pero podría concederse esta solicitud. El PSG manifestó que le quedan debiendo el favor y después ven cómo se lo pagan. Ya está en el escritorio de Lionel Scaloni la solicitud”, afirmó el citado periodista.

Esta no es la primera información al respecto, pues hace unos días en ‘TyC Sports’ comentaron lo siguiente: “La ‘Pulga’ tuvo una charla con el cuerpo técnico del seleccionado, que le propuso otorgarle un descanso para estos cotejos. Sin embargo, el rosarino no quiso dar definiciones sobre el tema en este momento; prefiere aguardar hasta que se acerque la fecha de los encuentros y tomar su decisión en base a su estado físico y la opinión de su club, el PSG”, señalaron.





