Colombia buscará dar el primer paso en el último tramo de su sueño de ser parte del Mundial de Qatar 2022 este jueves cuando enfrente a Bolivia en Barranquilla. Los dirigidos por Reinaldo Rueda saben que será complicado clasificar al torneo debido a que no dependen de sí mismos; sin embargo, los jugadores confían en alcanzar el objetivo.

Gustavo Cuéllar, volante del cuadro tricolor, conversó con la prensa en la previa del encuentro ante la verde, y explicó que no hay rivales fáciles a pesar de que sus próximos dos encuentros serán ante equipos prácticamente eliminados.

“No estamos en un buen momento, eso lo demuestra la tabla de posiciones, hay mucha presión porque es muy latente la posibilidad de quedar fuera del Mundial”, reconoció en su apertura el volante.

Colombia está obligada a ganar. Sumar seis puntos le permitirían tener la oportunidad de pelear por el repechaje, siempre y cuando los equipos que se encuentran encima de ellos (Chile y Perú) no sumen en sus encuentros.

“Nosotros estamos acostumbrados a la presión, vamos a tratar de sacar esa furia que nos permita sacar dos buenos resultados para tratar de ir al Mundial. Estamos mentalizados en marcar el gol que no hemos podido en estas últimas fechas de las Eliminatorias”, explicó Gustavo.

“Tenemos pocos días para entrenar, para realizar movimientos, entonces tratamos de asimilar lo más rápido posible y con la memoria táctica de los entrenamientos para poner en práctica”, agregó.

Bolivia y Venezuela ya no tienen opciones de pelear por la clasificación a Qatar 2022; sin embargo, para Cuéllar no debe haber un exceso de confianza por los rivales de turno. “En el fútbol, la brecha de los equipos fáciles se ha reducido. El fútbol se ha vuelto competitivo, hay más exigencia, son rivales que no están bien posicionados, pero nos darán dificultades”.

“Ya no se deben considerar rivales fáciles o difíciles. El fútbol hoy es muy competitivo. No están bien ubicados en las Eliminatorias, pero van a intentar complicaros hasta que llegue el primer gol”, finalizó.

Colombia enfrentará a Bolivia el próximo jueves 24 de marzo en el estadio Metropolitano de Barranquilla a las 18:30 (horario colombiano). Tras el partido, el equipo volará a Caracas pensando en el choque ante Venezuela el martes 29 de este mes.





