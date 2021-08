Una de las grandes sorpresas de la convocatoria de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia fue Radamel Falcao García. El futbolista no es titular indiscutible en el Galatasaray de Turquía debido a que hasta el momento no sabe si continuará en el club. La directiva cree que su salario es muy alto y aún no definen su futuro.

Luego de la publicación de la lista del cuadro cafetero, aparecieron algunas críticas sobre el entrenador, entre ellas, la del periodista Carlos Antonio Vélez, quien en su columna Palabras Mayores del programa Planeta Fútbol en Antena 2, preguntó por el llamado del ‘Tigre’ y de Juan Fernando Quintero.

“La selección debe estar abierta para todos, todos los que estén bien, sanos, al 500% como dice nuestro líder Reinaldo Rueda Rivera”, dijo Vélez y recordó las palabras del DT, en las que explicó que James Rodríguez no podía ser llamado porque no estaba al “500%”. “Ya sabemos que 100% no es suficiente para la Selección”, dijo aquella vez el técnico.

“Pregunto, profe, con toda la admiración que le tengo, cariño y respeto: ¿Falcao está al 500 %?, ¿Quintero está al 500 %? Es una pregunta que tengo, y creo que con razón y sentido”, sostuvo el comentarista deportivo en su columna de opinión.

Para Vélez, la estadística no le favorece a Falcao, quien solo ha jugado 28 minutos en cuatro meses. El 8 de mayo jugó 63 minutos, hasta que regresó en julio con tres partidos y pocos minutos en la cancha. “¿Puede estar un jugador al 500% con 28 minutos jugados en cuatro meses? La respuesta es no y Juan Fernando Quintero tampoco”, afirmó.

Dentro de su crítica, el comentarista explicó que la presencia de Radamel puede ser buena para motivar a los jóvenes por su liderazgo y podría marcar gol con pocos minutos, pero aun así, no está al nivel que exige Rueda.

“Es la gran oportunidad para que se reivindique con los símbolos patrios. La bandera que usted defendió es amarilla, azul y roja, ese es el orden de los colores, esa fue la bandera que él defendió en 95 partidos y en los que vienen”, finalizó.

Colombia enfrentará a Bolivia en la Paz este 2 de septiembre (3:00 p.m., hora colombiana), a Paraguay en Asunción el 5 de septiembre (5:00 p.m.) y a Chile en Barranquilla, el 9 de septiembre (6:00 p.m.).





