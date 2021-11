Colombia disputará este mes de noviembre dos duelos fundamentales en su sueño por conseguir la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Reinaldo Rueda y su comando técnico tendrá que revelar en las próximas horas los nombres que defenderán a la selección en los partidos ante Brasil y Paraguay; sin embargo, existen dos complicados problemas: las lesiones y la falta de ritmo de muchos.

James Rodríguez es la principal duda. A pesar de que el cucuteño no ha sido tomado en cuenta por Rueda en los últimos partidos por culpa de su inactividad, el momento que vive con el Al Rayyan de Qatar (anotando goles y moviendo los hilos del equipo) hicieron soñar a muchos con su regreso; sin embargo, el golpe que sufrió el pasado fin de semana ante Al Arabi complicaron las cosas.

El propio James publicó en sus redes sociales un mensaje explicando lo sucedido. “Como ven ha sufrido un poco la nariz y la mandíbula en el golpe. La costilla se llevó la peor parte pero nada para preocuparse. Todo esto hace parte de nuestro trabajo. Unos días más y estaré otra vez entrenando”, dijo.

Otro nombre que no se tiene claro si estará o no es el de Mateus Uribe. El volante no pudo terminar el partido entre Porto y Boavista por la Primeira Liga y se desconoce si podrá ser tomado en cuenta por el técnico caleño para los duelos que tendrán inicio dentro de diez días. Continuará en evaluación tras acusar un dolor en la pierna derecha.

Por su parte, Yerry Mina, no tiene minutos en Everton desde su regreso de la última fecha triple de Eliminatorias. Tuvo un problema en el “tendón de la corva” y quedó fuera del partido ante Wolverhampton por una complicación en los “isquiotibilaes”, según explicó el club.

A pesar de no tener continuidad, el caucano sí estaría en la lista de Rueda. Es uno de sus habituales titulares y, si se encuentra bien físicamente, estará presente en los duelos de este mes.

Carlos Cuesta y Stefan Medina finalizan la lista de jugadores sin actividad. El defensor del Genk de Bélgica tuvo problemas físicos y no juega desde el parón de selecciones de octubre. Se reveló que tuvo un problema “en el tendón de la corva” que le ha impedido disputar algún partido.

En Monterrey, Medina, uno de los laterales fijos en Colombia, salió golpeado el fin de semana ante San Luis. Al parecer sería un problema muscular que lo alejaría de los terrenos de juego por dos semanas.

Con todas estas dudas, Rueda tendrá que revelar su lista. Colombia chocará el 11 de este mes ante Brasil en Rio de Janeiro y luego tendrá que recibir a Paraguay el 18 en el Metropolitano de Barranquilla lleno de público.





