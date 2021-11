A puertas de una nueva jornada doble por las Eliminatorias para Qatar 2022, Neymar, muy a su estilo, no quiso pasar desapercibido ante los ojos del mundo. Mientras la Selección de Brasil viene preparándose para recibir a la Selección Colombia en el Arena do Sao Paulo este jueves 11 de noviembre desde las 19:30 horas, el crack de la ‘Verdeamarela’ decidió sorprender a todos con un nuevo look.

Mientras trotaba en el predio donde entrena la ‘Verdeamarela’, se pudo observar al jugador del PSG con un peinado muy particular, en el cual se puede ver un diseño en forma de murciélago en alusión al héroe de DC Comics, Batman.

Cuando se difundió la imagen de ‘Ney’ a través de las redes sociales, los hinchas respondieron con divertidos comentarios ante la osadía del futbolista. Su aparición, como ya se ha hecho una costumbre, llenó de alegría los preparativos de Tite antes de rivalizar con la ‘Tricolor’.

El nuevo look que Neymar estrenará en el Colombia vs. Brasil. (Foto: Twitter)

Neymar es uno de los goleadores de las Eliminatorias con 7 tantos, solo uno menos que el máximo artillero, el boliviano Marcelo Moreno Martins (8). En la pasada jornada el astro brasileño mostró toda su calidad al aportar con un gol y dos asistencias en el 4-1 que la Selección de Brasil le propinó a su similar de Uruguay.

El once de Tite para enfrentar a la Selección Colombia

Según informó ‘GloboEsporte’, habría algunos regresos en la ‘Verdeamarela’ para este compromiso. “Con el portero Alisson de vuelta en el equipo, Danilo en el lateral y Casemiro, que quedó fuera de la última fecha FIFA por intervención en los dientes. El técnico mantendrá la base del equipo que venció a Uruguay”, mencionó el citado medio.

De esta manera, el equipo titular de Brasil quedaría de la siguiente manera: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesús y Neymar.





