Colombia no mostró su mejor versión en las dos primeras jornadas de las tres fechas que se jugarán este mes de septiembre en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El cuadro de Reinaldo Rueda sumó dos puntos de los seis posibles (1-1 ante Bolivia y 1-1 ante Paraguay) y las críticas empezaron a llegar. La principal discusión pasó por el mal trabajo en el mediocampo.

En ambos encuentros, el equipo no pudo generar juego en la zona media. Juan Fernando Quintero fue convocado para mover los hilos, fue inicialista en La Paz, pero no terminó de ser influyente. Juan Guillermo Cuadrado tuvo que tomar las riendas a pesar de no ser su principal función.

La ausencia de un creador como tal hizo extrañar a James Rodríguez, quien no fue convocado por su nula actividad con Everton esta temporada. Esto fue resaltado por Faustino Asprilla, exfutbolista y comentarista en “Equipo F” de ESPN.

El ‘Tino’ criticó la producción futbolística del equipo de Reinaldo Rueda. “Defendiendo somos muy buenos, Reinaldo le dio un orden... El problema es producir fútbol, no tenemos quién produzca. A los delanteros de Colombia nadie les pone un gol. Es muy difícil así”, indicó.

El exatacante explicó que no entendió la ausencia de Roger Martínez y Luis Díaz en el partido de Asunción luego de haber jugado en La Paz. “Yo jugué allá también, yo jugaba en todos lados y no me pasaba absolutamente nada”, agregó.

“Vaya y dígale al Pibe que no juegue, a ver qué dice. O a Freddy Rincón. No se salen nunca. Uno tiene que decir, ‘profe yo estoy bien y quiero jugar’. Que ya lo quieran cambiar a uno, ya es otra cosa”.

Para el ‘Tino’, James Rodríguez es fundamental en este equipo como generador de juego: “Yo a James lo tengo siempre en mi equipo y más en la Selección porque él con la camisa de Colombia juega bien. Más allá de que no juegue en su equipo, no me interesa, yo a James lo tengo”.

“Soy de los que creo que hay jugadores que con la camiseta de una selección juegan bien. Hay jugadores de equipo y hay jugadores de Selección. James es jugador de Selección, sus números son buenísimos”, sentenció Asprilla.

Colombia sigue en zona de clasificación

Con el empate en Asunción (1-1), Colombia se mantuvo en la quinta posición del premundial regional, que da posibilidad de un repechaje intercontinental, con 10 puntos, mientras que la Albirroja sigue sexta, fuera del Mundial, con 8 unidades.

El entrenador, Reinaldo Rueda, dijo que su equipo soportó un partido de gran intensidad después del esfuerzo que hizo el conjunto en la altura de La Paz, donde empató 1-1 con Bolivia.

“Queríamos más. Pudimos haber logrado más. Paraguay jugó muy bien y consiguió la apertura del partido”, dijo Rueda en conferencia de prensa.

“Tenemos necesidad apremiante de recuperarnos en la tabla. La clasificatoria es intensa, es difícil. De seguro se va a definir en la última jornada”, señaló el DT de los cafeteros.





