Colombia enfrentará este jueves a Ecuador con la esperanza de sumar de a tres y mantenerse en la zona alta de la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Reinaldo Rueda aún no confirma qué equipo utilizará para el encuentro, pero muchos ya señalan a un futbolista que no debería ser parte de los titulares: Juan Fernando Quintero.

El volante no tuvo un buen rendimiento en el partudo ante Brasil, ya que se le vio perdido, especialmente en el primer tiempo. Sus pases filtrados no fueron acertados.

Freddy Rincón, exfutbolista y ahora panelista de programas deportivos, conversó con Diario AS y explicó las razones por las que el volante del Shenzhen de China no tiene que jugar en el equipo colombiano.

“Quintero es un jugador que no se está entrenando como debe entrenar, él no está jugando, está de vacaciones, el entrena en algún equipo en Medellín y estar en vacaciones no es lo mismo que estar en una selección”, inició Rincón.

Freddy también señaló a otros futbolistas de Colombia. En una entrevista que dio para la revista Semana, explicó que Radamel Falcao no debe ser utilizado de titular en el “equipo de todos”.

“La historia de Falcao en la Selección es muy bonita y eso hay que respetarlo. Pero también hay otras cosas que hay que respetar, que es la Selección Colombia como tal y el servicio de la Selección”, señaló el exjugador sobre el ‘Tigre’.

“Para nadie es un secreto la importancia de Falcao, pero en este momento creo que debería entrar y no ser titular. Yo lo veo sin fuerza y su historia no puede morirse de la forma que se está yendo debido a que no está consiguiendo hacer lo que más le gusta, que son los goles”, dijo Rincón.

A pesar de las críticas sobre Quintero y Falcao, ambos serían titulares ante Ecuador. Reinaldo Rueda espera que el planteamiento de los norteños sea defensivo, y Juan podría romper la defensa con sus pases.

Los cafeteros son quintos en la tabla con 15 puntos, uno menos que sus vecinos, que son terceros.

Ganando frente a su público saldrían del purgatorio de la repesca para meterse de momento en los cuatro cupos directos al Mundial a falta de seis fechas para el final de las eliminatorias.





