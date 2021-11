La Selección Colombia se encuentra en una situación de apremio en las Eliminatorias para Qatar 2022 y está obligada a puntuar de a tres cuando reciba a las Selección de Paraguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. De no conseguirlo, la clasificación a la próxima Copa del Mundo correría peligro. Es por eso que además de ganar en casa, una serie de resultados les daría mucha tranquilidad a los dirigidos por Reinaldo Rueda.

Además de la derrota del pasado jueves ante la Selección de Brasil, la ‘Tri’ comenzó a complicarse desde octubre al encadenar tres empates consecutivos ante Uruguay, la ‘Canarinha’ y Ecuador. Es por eso que ahora que regresan a su recinto, la situación no admite otro resultado que no sea el triunfo. Por ahora se ubican en zona de repechaje con 16 unidades, pero podrían despedir el año en zona de clasificación directa.

En el partido que se jugará en el Estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia recibirá a Uruguay con la consigna de hacer respetar su localía. Los charrúas cuentan con 16 puntos y los altiplánicos 13, por lo que a Colombia le convendría que ganen los locales. Si bien también llegaría a los 16, los de Óscar Washington Tabárez no llegarían a 19 o, de darse un empate, a 17.

Luego en Caracas, Venezuela recibirá a Perú desde las 16:00 horas. Los llaneros están casi eliminados mientras que los comandados por Ricardo Gareca tienen 14 unidades. A la ‘Tricolor’ le caería perfecto un triunfo de la ‘Vinotinto’ para que los peruanos se estanquen.

En el Argentina vs. Brasil en San Juan no hay mucha ciencia. Ambos seleccionados ya están casi clasificados a Qatar 2022, por lo que el resultado que se de aquí no influirá mucho en el devenir de la Selección Colombia.

Finalmente, Chile hará de local ante Ecuador desde las 19:05 horas. Un empate sería ideal para los de Rueda, pues de ganarle a la ‘Albirroja’ tendrán la oportunidad de recuperar el cupo directo a la Copa del Mundo del próximo año y despedir el 2021 con mejores augurios para el 2022.

Solo los vacunados podrán asistir al Colombia vs. Paraguay

Gabriel Berdugo, Secretario de Recreación y Deporte de Barranquilla, conversó con ‘GOL Caracol’ para dar por sentado muchas de las disposiciones que deberán cumplir los hinchas de la ‘Tri’ que vayan al Estadio Metropolitano de Barranquilla.

“Llegar al aforo completo era algo que queríamos desde hace tiempo. Esto es gracias al esfuerzo de la Alcaldía, a la manera como los barranquilleros respondieron a la invitación de vacunarse en las diferentes sedes que tenemos en los diferentes escenarios deportivos que se adecuaron para ello y otros tantos factores que influyeron y permitieron esto”, mencionó acerca de lo difícil que fue conseguir que el Gobierno Nacional habilite el 100% de las localidades.

Sucede que el avance para llenar el Metropolitano fue gradual, ya que en un primer momento solo se permitió el ingreso del 25% de hinchas, luego el 50% y posteriormente el 75%. “Fue gradual. Iniciamos con el 25% en los primeros compromisos, después llegamos al 50% y, en partidos pasados, al 75%, hasta que alcanzamos el 100%. Somos la ciudad del país con más gente vacunada y esperamos que lo sigan haciendo, firmando un promedio de 16.000 personas por día. Eso incentiva y más que para el partido deben presentar su carnet”, añadió, recalcando que todos los que asistan deberán estar vacunados contra a COVID-19.

Pero, ¿qué otros requisitos deberán cumplir los asistentes? Esto dijo Gabriel Berdugo: “Primero, las personas mayores de 18 años tienen que traer su carnet de vacunación con su esquema completo, sin excusa alguna. Asimismo, los niños mayores de 12 años deberán tener mínimo una de las dosis y también presentar el carnet. Por último, y esto es para todos, traer su respectivo tapabocas y, lo más importante y como recomendación, el autocuidado”.





