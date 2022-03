Colombia tendrá que ganar en la última fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y esperar otros resultados para conocer si podrá ser parte del Mundial o no. El equipo de Reinaldo Rueda chocará ante Bolivia y Venezuela con la esperanza intacta con poder clasificar al torneo más importante de selecciones.

El técnico caleño no tiene más margen de error tras perder ante Perú y Argentina en las pasadas jornadas, por ello, se espera que llame a sus mejores armas para estos partidos. Muchos ‘pesos pesados’ del equipo será utilizados.

Aún no hay mayor detalle de la nómina; sin embargo, se conoce que la Federación Colombia de Fútbol envió cartas para reservar a futbolistas. Entre los posibles llamados se encuentran carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Alfredo Morelos y Daniel Muñoz.

Lo que se tiene claro es que Rueda no llamará a los jugadores que no estén al 100%. En esta arista aparecen los nombres de Yerry Mina y Duván Zapata. Ambos futbolistas aún no se recuperan de sus lesiones y han vivido las últimas semanas al margen de los partidos de sus clubes.

Asimismo, es casi un hecho que se dará el regreso de un mediocampista que no pudo estar en la convocatoria pasada por no poder salir a tiempo de la liga donde estaba jugando: Juan Fernando Quintero. El ‘10′ actualmente se encuentra en River Plate y no tendrá inconvenientes para sumarse al plantel, caso distinto a lo que sucedió cuando se hallaba en el Shenzhen FC de la Superliga China.

James Rodríguez y Luis Díaz serían algunos de los nombres fijos en el llamado. El futbolista del Al Rayyan llega ser la estrella del equipo y tras salvar el descenso en la Qatar Stars League, mientras que el guajiro sorprende con su nivel en la Premier League con Liverpool.

¿Cuándo se conocerán a los convocados de Colombia?

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no ha dado una fecha exacta para que Reinaldo Rueda dé a conocer sus convocados, lo más probable es que se anuncie este miércoles 16 o jueves 17 de marzo, tomando en cuenta que los partidos ante Bolivia y Venezuela se jugarán el 24 y 29, respectivamente.

Para los dos partidos que se disputaron entre enero y febrero, el comando técnico de la ‘Tri’ publicó su nómina el 19 de enero. No obstante, aquellos futbolistas que militan en el extranjero ya han recibido su carta de reserva para que sus clubes estén al tanto de un posible llamado.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR