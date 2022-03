A pesar de que las posibilidades de que esté en la próxima convocatoria de la Selección Colombia eran mínimas, el último reporte sobre el estado físico de Duván Zapata lo dejó prácticamente descartado de la lista de marzo para afrontar las Eliminatorias Qatar 2022. Sin minutos en la Atalanta, el delantero no será una alternativa más para Reinaldo Rueda ante Bolivia y Venezuela.

Esto fue confirmado por Gian Piero Gasperini, su técnico en la ‘Diosa’, quien en una reciente rueda de prensa previo al duelo ante el Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Europa League fue consultado por el ‘Toro’ y comunicó que estará fuera por “un buen tiempo”.

“Zapata está fuera, pero es uno, no es un equipo completo, no creo que tenga muchas posibilidades de recuperarse en un buen tiempo”, señaló el técnico italiano, dejando en claro que por ahora no está en sus planes apurar la recuperación del colombiano, quien tras evaluarse en Finlandia, decidió no someterse a una operación.

Como se recuerda, el exSampdoria no estuvo en los duelos ante Perú y Argentina, sin embargo, días después regresó al ‘verde’ en el compromiso por la fecha 24 de la Serie A ante el Cagliari. Lamentablemente volvió a lesionarse y tuvo que ser sustituido por Valentín Mihaila con tan solo 14 minutos en el campo de juego.

Lo dicho por Gasperini deja el panorama abierto para que Reinaldo Rueda analice nuevas opciones y arme bien lista de convocados, la cual la estaría anunciando a más tardar a quincena de este mes. Sin Duván Zapata en la órbita de la ‘Tricolor’, el nombre de Alfredo Morelos aparece a lo lejos como una posibilidad real.

Duván Zapata no la pasa bien tras haber sufrido constantes lesiones durante los últimos meses. (Foto: Getty Images)

Selección Colombia: ¿cuándo se anunciará la lista de convocados?

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no ha dado una fecha exacta para que Reinaldo Rueda dé a conocer sus convocados, lo más probable es que se anuncie a quincena de marzo, tomando en cuenta que los partidos ante Bolivia y Venezuela se jugarán el 24 y 29, respectivamente.

Para los dos partidos que se disputaron entre enero y febrero, el comando técnico de la ‘Tri’ publicó su nómina el 19 de enero. No obstante, aquellos futbolistas que militan en el extranjero ya han recibido su carta de reserva para que sus clubes estén al tanto de un posible llamado.





