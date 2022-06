Colombia vs. Japón se enfrentan EN DIRECTO ONLINE vía ESPN y Star Plus por el compromiso válido por la tercera fecha del Grupo C del Torneo Maurice Revello. El compromiso se jugará a partir de las 7:00 a. m. (horario de Perú y Colombia). Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto y todas las incidencias a través de la web de Depor.

La selección asiática llega a este encuentro tras empatar sin goles ante Comoras, sin embargo, en la tanda de penales, cayó por lo que solo sumó un punto. En ese sentido, se ubica en la segunda casilla con 4 unidades, al igual que su rival de turno, pero con peor diferencia de goles.

Colombia vs. Japón EN VIVO vía ESPN y Star Plus por Torneo Maurice Revello: transmisión del partido. (VIdeo: FCF)

Por esa razón, debe ganar a Colombia para conseguir el boleto a las semifinales. En ese sentido, el director técnico de los ‘Azules’ apostaría por Nakamura y Yokohama que conforma una dupla letal en la delantera.

De la misma manera, Fukui, Yamane, Yashiki y Takahashi se perfilan como titulares en el centro del campo. Además, Kimura se mantendría en el arco debido a sus grandes actuaciones en los partidos anteriores.

Colombia vs. Japón: horarios del partido

Perú: 7:00 a. m.

México: 7:00 a. m.

Colombia: 7:00 a. m.

Ecuador: 7:00 a. m.

Argentina: 9:00 a. m.

Uruguay: 9:00 a. m.

Chile: 8:00 a. m.

Colombia vs. Japón: canales de TV

Perú: Star Plus.

México: Star Plus.

Colombia: Star Plus.

Ecuador: Star Plus.

Argentina: Star Plus.

Uruguay: Star Plus.

Chile: Star Plus.

Por su parte, Colombia llega motivado a este compromiso luego de vencer (2-1) a Argelia en la fecha pasada. Vélez y Castillo Manyoma anotaron los goles del triunfo de los ‘Cafeteros’, mientras que Bakrar encontró el descuento.

De esa manera, la selección sudamericana sumó cuatro puntos y se mantienen en la cima. Al respecto, deberán ganar el compromiso ante Japón para pasar a la siguiente etapa del Torneo Maurice Revello.

En esta ocasión, el director técnico de Colombia, Fredy Hurtado, utilizaría a un único punta el cual es Ángel Gutiérrez.. Por su parte, Castillo y Puerta acompañarían en la volante al delantero.

La línea defensiva se mantendría con Mantilla, Pedrozo, Salazar, Mina. Además, Luis Miguel Angulo iría nuevamente a la banca de suplentes ya que es la pieza de recambio más importante en el equipo.

Colombia vs. Japón: alineaciones probables

Colombia: Castillo, Mantilla, Pedrozo, Salazar, Mina, Vélez, Cabezas, Luna, Puerta, Castillo y Ángel Gutiérrez.

Castillo, Mantilla, Pedrozo, Salazar, Mina, Vélez, Cabezas, Luna, Puerta, Castillo y Ángel Gutiérrez. Japón: Kimura, Nakano, Kikuchi, Kudo, Matsuda, Yashiki, Fukui, Yamane, Takahashi, Nakamura y Yokoyama





