La repentina muerte de Freddy Rincón ha dejado un dolor tremendo en los amantes del fútbol, pues su legado en la Selección Colombia será imborrable y todos lo recordarán, además, por el gran ser humano que fue. Entre tantos recuerdos, el desaparecido mediocampista tuvo una anécdota muy curiosa con otro crack: Diego Armando Maradona.

En uno de los hechos históricos más importantes del fútbol colombiano, aquel 5-0 que le propinó la ‘Tricolor’ a la Selección de Argentina en el Estadio Monumental de Núñez en 1993, Rincón tuvo un anecdótico encuentro con el ‘Pelusa’.

En diálogo con ‘Win Noticias’, Jhon Jairo Restrepo, que trabajaba en el seleccionado cafetero, contó: “Diego estaba en la tribuna. Yo era el kinesiólogo y en cada gol que hacían yo salía a darles agua... la euforia de ver los goles que hacíamos, afortunadamente, Freddy Rincón hizo dos. Yo salía a celebrarlos con ellos”, comenzó narrando.

“Me llamó (Maradona) y me dijo que por qué no le regalaba una camiseta y que ojalá fuera la de Freddy Rincón, la número ‘19′ que él usaba. Yo le dije que le iba a transmitir el mensaje y vamos a ver qué dice. Cuando terminó el partido, yo le dije a Freddy. En medio de la algarabía, eso se embolató. Yo le dije y el me decía que ahora, ahora, ahora. Afortunadamente no me la dio, pero sí se la iba a mandar, se la iba a regalar”, continuó Restrepo.

Aunque se enteró por intermedio de otra persona que ‘D10S’ recibió una prenda de Rincón, no sabe cuál fue. “Yo le dije al utilero que me diera una camiseta para regalársela a Diego. No sé qué camiseta me dio y yo fui a entregársela en la tribuna, porque él se quedó esperando. Deben acordarse que él a lo último ya nos aplaudía, nos felicitó”, añadió.

Precisamente, cuando se oficializó el fallecimiento de Freddy Rincón, en las redes sociales de Maradona –que son manejadas por su familia e intermediarios– publicaron sentidos palabras para el exjugador colombiano.

Publicación en las redes sociales de Maradona tras el fallecimiento de Freddy Rincón. (Foto: Captura de Instagram)

Lo cierto es que la camiseta que Freddy Rincón usó en ese recordado partido permaneció con él. Está por verse si será uno de los elementos que hagan parte del homenaje que se prepara para este sábado en la ciudad de Cali.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO