Colombia tendrá un duelo decisivo en sus aspiraciones por ser parte de la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante Paraguay en Barranquilla. El equipo de Reinaldo Rueda no pasa por su mejor momento futbolísticos y las críticas no han tardado en llegar. La prensa cree que es hora de que haya una gran revolución en el once inicial.

El gran pendiente del equipo tricolor en las últimas jornadas fue el gol. No llegan con claridad al arco rival y las opciones para anotar son cada vez menos. Llevan 400 minutos si festejar y la preocupación cada vez es mayor.

Entre las posibles soluciones, muchos señalan a James Rodríguez. El volante de Al Rayyan llega con minutos en la Qatar Stars League y podría ser esa sorpresa que le falta al equipo para poder generar mayores oportunidades de gol.

Carlos Antonio Vélez, conocido periodista colombiano, que se caracterizó por criticar al cucuteño en el último tiempo, parece haber cambiado de opinión y quiere que sea de la partida ante Paraguay en el estadio Metropolitano.

“Con 10 puntos de 15 vamos directo al mundial. Hay que sumar esfuerzos y hacerla fácil. El que esté bien juega y ya. Si James está bien hay que ponerlo DESDE EL COMIENZO. Si no es mejor darle el lugar otro. Eso de que un jugador con un dedo es mejor que todos iguala al cuento del gallo capón”, escribió en sus redes sociales.

Para el analista, que James sea inicialista podría darle otro tipo de aire al equipo.

Colombia viene de caer 1-0 en su visita al líder Brasil y, faltando de cinco juegos por disputar, salió del grupo de cuatro clasificados directos a Catar.

Paraguay acumula tres caídas al hilo. La más reciente fue ante Chile por 1-0 en Asunción, y opacó el debut del argentino Guillermo Barrios Schelotto en el banquillo. En su segunda salida como técnico, Schelotto busca rescatar a un equipo que se hunde en la octava casilla (12 puntos).





