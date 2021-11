La convocatoria de Reinaldo Rueda para los dos partidos de noviembre de la Selección Colombia por las Eliminatorias para Qatar 2022 ha generado comentarios divididos. Si bien una parte de la prensa cafetera ve con buenos ojos el regreso esperado de James Rodríguez, otro sector cree que esto podría generar más perjuicios que beneficios al plantel.

La ‘Tri’ se medirá ante Brasil en condición de visitante el próximo jueves 11 de noviembre, mientras que el 16 recibirá en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a su similar de Paraguay. La consigna, tal como sucedió en la fecha triple de octubre, será puntuar lo más que se pueda para sostener su posición (4) de clasificación directa al próximo Mundial.

Ante esta situación, el periodista colombiano Carlo Antonio Vélez, conocido por sus ásperos comentarios, emitió sus opiniones sobre esta nueva lista de Rueda señalando que este es un “llamado de emergencia” y que hasta la fecha la Selección Colombia no ha perdido con el estratega en el banquillo en lo que va de las Eliminatorias.

“Lesionado y cuasi-suspendido (¿será que no lo castigan después de semejante desatino?) Vuelve a la selección James. Arango, Gómez y Cantillo entre otros, engrosarán la nómina. Por si acaso y no lo saben estamos invictos y clasificados (no la vayan a embarrar)”, señaló el citado comunicador a través de su cuenta de Twitter, dando a entender que no confía en el regreso de los mencionados futbolistas.

Carlos Antonio Vélez y su disconformidad con algunos convocados por Reinaldo Rueda a la Selección Colombia. (Foto: Carlos Antonio Vélez / Captura Twitter)

¿Cómo le fue a la Selección Colombia sin James Rodríguez?

En los 15 partidos en los que el ‘10′ no estuvo presente, la Selección Colombia sacó cinco triunfos, siete empates y tres derrotas –contabilizando los duelos por Eliminatoria y Copa América–, dejando un saldo porcentual de 48.8% de efectividad en los resultados. Además, los datos se complementan con 15 goles a favor y 14 en contra.

Desde la última aparición del volante y tras la llegada de Reinaldo Rueda, Colombia ha escalado varias posiciones en la tabla acumulada de las Eliminatorias, colocándose hoy en día en la cuarta casilla con 16 unidades.





