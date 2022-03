James Rodríguez volvió a ser protagonista en la Selección Colombia en la última jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. El volante fue clave en la victoria 3-0 ante Bolivia en Barranquilla y anotó el único tanto con que el cuadro cafetero ganó en Puerto Ordaz a Venezuela; sin embargo, parece que para el futuro, no lo quieren tomar en cuenta.

A pesar de las dos victorias, el equipo tricolor no consiguió la clasificación al Mundial, generando molestia en los jugadores. El futbolista de Al Rayyan publicó en sus redes sociales un extenso mensaje en el que explicaba que “no sabe qué vendrá para los próximos procesos y si estará o no”. El texto fue respondido por algunos periodistas cafeteros.

Iván Mejía, comunicador que se ha mostrado muy crítico con la labor de la Selección Colombia a lo largo del proceso eliminatorio, esta vez, no dejó pasar la oportunidad para ir en contra de James, señalando que lo mejor es que no continúe en el plantel.

“Prepárate físicamente para correr, presionar y jugar 50 % más rápido. Olvídate del complejo de estrellita y aprende a ser buen compañero y mejor alumno. Intenta jugar en un fútbol de alto nivel y no en donde no eres nadie. Fuiste.. Hoy no eres valioso para el futuro”, dijo el periodista.

Además, Mejía apuntó contra los directivos de la Federación Colombia. “Le echaremos la culpa a jugadores y técnicos, pero cuando darán la cara lis ineptos directivos?. El fútbol en Colombia no progresa, retrocede”, escribió en su cuenta de Twitter.

Colombia escala en el ranking FIFA

Previo al sorteo del torneo Mundial, FIFA actualizó el ranking de selecciones y en Colombia recibieron la noticia de que escalaron dos posiciones. Colombia dejó el puesto 19 para tomar el lugar 17. Brasil recuperó el liderato luego de cinco largos años.

Bélgica, tras la remontada de la ‘canarinha’, pasó al segundo sitio y, otro de los cambios que llaman la atención en la zona alta, es la escalada de México que llegó al noveno puesto.





