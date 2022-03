La Juventus vive días complicados tras la estrepitosa caída ante el Villarreal (0-3) que los dejó fuera de la Champions League en octavos de final. No obstante, a pesar de que varios futbolistas siguen en el ojo de la tormenta por el pobre nivel que mostraron ante el ‘Submarino Amarillo’, Juan Guillermo Cuadrado ha sido el único que ha estado alejado de las críticas de la prensa y los hinchas turineses.

El mediocampista de 33 años ha sido de los pocos jugadores que ha dado la cara durante la temporada y esta vez no fue la excepción. Desde que se recuperó de una pequeña lesión que sufrió a inicios de febrero, el cafetero ha sido fundamental en el esquema de Massimiliano Allegri. Sin embargo, esto también ha acarreado una sobrecarga de partidos sobre él.

Es así que, para evitar que vuelva a recaer físicamente, según ha informado ‘Tuttosport’, el ‘Panita’ no tendrá minutos en el duelo del fin de semana ante el Salernitana por la jornada 30 de la Serie A. El técnico de la ‘Vecchia Signora’ sabe que no puede darse el lujo de perder algún jugador en una etapa de la campaña en la que, pese a la eliminación de la ‘Orejona’, aún tiene chances de pelear por la Copa Italia y el torneo doméstico.

“Danilo, por ejemplo, está entre los que más energía han gastado físicamente. Ante Salernitana podría empezar en el banquillo, al igual que Cuadrado (que ha tenido algunas dolencias y que ha jugado todo desde el derbi ante Torino el 18 de febrero, saltándose apenas la primera parte del Fiorentina-Juventus de Copa Italia), con De Sciglio disponible para una nueva presencia y Luca Pellegrini para volver al titular”, aseveró el citado medio italiano.

Juan Cuadrado es uno de los jugadores más experimentados de la Selección Colombia. (Foto: FCF)

Además de cuidar a Cuadrado para los compromisos con el equipo de Turín, desde la Selección Colombia estarían de acuerdo con esta medida para evitar que el jugador llegue con alguna molestia a los decisivos partidos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022.

Si bien el exFiorentina no ha podido destacar como en otras ocasiones con la ‘Tricolor’, Reinaldo Rueda requerirá de su experiencia para sacar adelante dos duelos en los que solo les sirve ganar. Tras las derrotas ante Perú y Argentina, ya no tienen margen de error para pensar en otros resultados que no sea vencer a los ‘Boliches’ y a la ‘Vinotinto’.

Es casi un hecho que Juan Cuadrado liderará a Colombia desde la banda derecha. De sumar seis puntos en esta fecha doble, la ‘Tri’ deberá esperar a cómo terminen sus rivales directos (Perú, Chile y Uruguay) para saber si le alcanza el puntaje para clasificar de forma directa, para el repechaje o simplemente quedarse con la manos vacías.





