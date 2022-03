La Selección Colombia necesitará para esta última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 que sus mejores futbolistas estén bien físicamente y aptos para ser determinantes. Juan Fernando Quintero es uno de ellos, pues desde que llegó a River Plate ha ido de menos a más y actualmente es una de las piezas fundamentales del esquema de Marcelo Gallardo.

Si bien el mismo ‘Muñeco’ ha confesado que espera que ‘Juanfer’ aún eleve más su nivel, en los seis partidos que el mediocampista ha disputado con el ‘Millonario’ ha marcado marcado tres goles y servido una asistencia. Parece poco, pero si tomamos en cuenta que está pasando por una transición de jugar en China al fútbol argentino, es reconocible que el ‘10′ está siendo cada vez más competitivo.

El último miércoles, en el duelo ante el Deportivo Laferrere por la Copa Argentina, el exShenzhen dio un gran pase de gol para el 1-0 anotado por Bruno Zuculini y resolvió con categoría el penal que decretó el 3-0 a favor de River Plate.

A pesar de que el rival no fue de gran envergadura, la continuidad que está teniendo el volante de 29 años le servirá para llegar en óptimas condiciones a los partidos ante Bolivia y Venezuela por la jornada doble que será determinante para Colombia en sus aspiraciones para ir a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Por otro lado, si revisamos los números de Quintero en la Copa de la Liga Profesional, le anotó a Patronato desde los doce pasos (4-1) y le marcó un golazo a Newell’s Old Boys (2-0). Dichas anotaciones le sirvieron al ‘Millo’ para llevarse la victoria.

Reinaldo Rueda no pudo contar con el nacido en Medellín para los partidos frente Perú y Argentina, pues este se lesionó en el amistoso previo ante la Selección de Honduras. Sin embargo, está vez el escenario es diferente y tendrá a su disposición a un jugador con mayor rodaje.

'Juanfer' Quintero está retomando su mejor nivel en River Plate para llegar entonado a la Selección Colombia. (Foto: Agencias)

La confianza de ‘Juanfer’ Quintero

Tras la victoria del miércoles frente Laferrere, ‘Juanfer’ Quintero reconoció que cada día se siente mejor y pronto estará al 100% de sus capacidades físicas. “No ha sido fácil, llegué con una lesión, cada día me siento mejor, no me siento al 100 por ciento pero vamos mejorando. Estoy tranquilo y dentro del campo mucho más contento desde lo físico”, destacó.

Del mismo modo, Marcelo Gallardo también se mostró optimista con su ‘10′. “‘Juanfer’ está bien, está en un proceso de continuidad y de buscar su mejor estado de forma para que pueda involucrarse más en la circulación de juego y el funcionamiento del equipo. Hoy tuvo participación, fueron bunas sus participaciones, pero en un jugador de su jerarquía necesitamos que se ponga mejor y eso lo va a encontrar con el tiempo”, señaló el entrenador argentino.

Es casi un hecho que Reinaldo Rueda convocará a 'Juanfer' Quintero para los partidos ante Bolivia y Venezuela. (Foto: Getty Images)

Selección Colombia: ¿cuándo se anunciará la lista de convocados?

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no ha dado una fecha exacta para que Reinaldo Rueda dé a conocer sus convocados, lo más probable es que se anuncie a quincena de marzo, tomando en cuenta que los partidos ante Bolivia y Venezuela se jugarán el 24 y 29, respectivamente.

Para los dos partidos que se disputaron entre enero y febrero, el comando técnico de la ‘Tri’ publicó su nómina el 19 de enero. No obstante, aquellos futbolistas que militan en el extranjero ya han recibido su carta de reserva para que sus clubes estén al tanto de un posible llamado.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.