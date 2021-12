El nivel que ha mostrado Luis Díaz durante todo el 2021 lo ha llevado a ser un indiscutible en la Selección Colombia. Los rumores sobre su posible salida del Porto no lo han desenfocado y es un hecho que será una de las armas de Reinaldo Rueda en los compromisos que le quedan a la ‘Tricolor’ en las Eliminatorias para Qatar 2022. Al respecto, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, un histórico del combinado cafetero, tuvo comentarios positivos sobre el presente del guajiro.

Aunque muchos no lo recuerden, el exjugador que actualmente tiene 60 años lo siguió desde que Díaz era un juvenil y lo tomó en cuenta para la Selección Colombia Indígena que quedó subcampeona de la categoría en la Copa América 2015.

“‘Lucho’ está haciendo lo que tiene que hacer, aprovechando la oportunidad. Poco a poco ha crecido como jugador, porque como persona no ha tenido ninguna clase de problema. El hombre no ha cambiado. Al contrario, sigue de la misma manera. Está en aprendizaje, pero tenemos un jugador de categoría y lo está demostrando internacionalmente”, comentó Valderrama en una entrevista para ‘Casale, El Diario’. el podcast del periodista Antonio Casale.

Al conocerlo desde hace mucho tiempo, ‘El Pibe’ se animó a exigirle aún más al futbolista de 24 años, esperando que pueda despegar del Porto para llegar a un club con mayores exigencias en Europa.

“A mí me gustaría, pero todo depende de él. Él tiene que cumplir con lo que le pide tácticamente el técnico, pero con el balón: invente, usted tiene capacidad, potencia y gol. Eso lo quiero ver en la Selección Colombia”, añadió el otrora ‘10′ de la ‘Tri’.

Los fijos del ‘Pibe’ en la Selección Colombia

El nacido en Santa Marta hizo hincapié en que Reinaldo Rueda hasta la fecha no ha tenido la dirección de campo para encontrar un equipo base que le sirva como punto de partida para plasmar su idea de juego. Para él, solo David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y Wilmar Barrios son los titulares.

“El problema es que no encontramos el equipo. Si me preguntas cuál es el equipo titular de la Selección Colombia, te puedo dar tres que juegan siempre: David Ospina, Cuadrado y Barrios; de resto entran y salen. De once a tres es complicado para el técnico”, agregó.









