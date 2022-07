Por estos días tras el parón de las ligas del fútbol europeo, muchos futbolistas colombianos están pasando sus vacaciones en sus tierras y han aprovechado el tiempo para verse. Este es el caso de Luis Díaz, Rafael Santos Borré y Luis Muriel, quienes se encontraron en Bogotá en las últimas horas.

Los tres futbolistas culminaron sus respectivas participaciones a nivel de club y por estos días no encontraron mejor forma para relajarse, que con un reencuentro muy emotivo en la capital de Colombia.

Además de enfocarse en el arranque de las ligas europeas, seguramente los jugadores tocaron un tema relevante tras el pésimo desenlace en las pasadas Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo Qatar 2022. Y es que por edad y tiempo en la Selección Colombia, ellos serán los nuevos líderes del equipo que ahora será dirigido por Néstor Lorenzo.

Futbolistas como Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina, James Rodríguez y Radamel Falcao García ya tendrán una edad avanzada para el siguiente proceso clasificatorio, por lo que la ‘Tricolor’ urge de nuevos rostros al mando para que la cita mundialista en México, Estadios Unidos y Canadá 2026 se vuelva una realidad.

Luis Díaz subió a sus redes sociales el emotivo reencuentro con sus compañeros de la Selección Colombia. (Foto: Luis Díaz / Instagram)

¿Cómo les fue a Luis Díaz, Rafael Santos y Luis Muriel en sus clubes?

Luis Díaz arrancó la temporada pasada jugando en el Porto de la Primeira Liga de Portugal. Sin embargo, su gran nivel lo llevó a fichar por el Liverpool a mediados de febrero y desde entonces no paró hasta ser considerado uno de los atacantes más desequilibrantes del fútbol europeo.

Si bien no acabó la campaña con los ‘Dragones Azules’, el ‘Guajiro’ ganó el torneo local y la Copa de Portugal. Del mismo modo, con los ‘Reds’ levantó la Carabao Cup y la FA Cup, disputando ambas finales como titular. Lamentablemente le fue esquivo la Premier League y la Champions League, torneos donde llegó hasta las últimas instancias.

En lo que respecta a Luis Muriel, el delantero no tuvo la continuidad que hubiera querido en la Atalanta. Las constantes lesiones le jugaron una mala pasada y terminó teniendo un papel secundario después de un primer semestre donde fue determinante en varios partidos, especialmente en Europa League y Champions League. A la ‘Dea’ no le fue tan bien en la Serie A, hasta el punto de no clasificar a ningún torneo internacional.

Finalmente, en lo que respecta a Rafael Santos Borré, el ariete tuvo una rápida adaptación a la Bundesliga y a su nuevo club, el Eintracht Frankfurt. Con las ‘Águilas’ levantó la Europa League derrotando al Rangers en la tanda de penales. El ‘Comandante’ fue clave, pues anotó goles en fase de grupos y rondas de eliminación directa.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.