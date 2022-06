Luego del fracaso que significaron las Eliminatorias para la Copa del Mundo Qatar 2022, la Selección Colombia está pasando por un proceso de reestructuración y cambios que tendrá su primer reto este domingo 5 de mayo cuando enfrente a Arabia Saudita por amistoso internacional. Ante esto, la primera decisión de la Federación Colombiana de Fútbol fue contratar a Néstor Lorenzo como director técnico, quien llegará al país cafetero a fines de junio tras el gran momento que vive en Melgar.

Al respecto, Rafael Santos Borré se refirió a la llegada del técnico argentino en la reciente conferencia de la ‘Tricolor’. “Yo me baso más en que es una buena decisión por hacerlo con tiempo. Nos permite más espacio para conocernos y que él le vaya dando una idea al equipo. Él es alguien que conoce a esta Selección, sabe cómo son las eliminatorias y lo que le gusta al fútbol colombiano. Él conoce a dónde llega y nos puede aportar mucho. Vamos a brindarle todas nuestras capacidades para que trabaje de la mejor manera”, afirmó el ‘Comandante’.

Asimismo, el delantero del Eintracht Frankfurt destacó que Lorenzo le aportará al seleccionado cafetero su mentalidad argentina, la cual tiene que ver mucho con la competitividad y inteligencia para afrontar nuevos retos.

“Lo que nos puede aportar va más hacia la mentalidad y la competitividad del fútbol argentino. Puede imprimir eso a la Selección y al fútbol colombiano. Será importante que los jugadores nos adaptemos rápidamente y tengamos mentalidad de salir a competir de la mejor manera”, añadió ‘Rafa’.

“Va a tener la oportunidad de imprimir su idea. Que se haya elegido con tiempo le va a servir para trabajar con el grupo y lograr lo que quiere en la parte táctica. Puede no haber compartido con muchos de los que estamos, pero conoce el fútbol colombiano”, puntualizó, haciendo hincapié en la futura convivencia con el nuevo técnico de la ‘Tri’.

Néstor Lorenzo trabajó previamente como asistente técnico de José Pékerman en la Selección Colombia. (Foto: EFE)

En lo que respecta al partido que sostendrán con el seleccionado saudí, Rafael Santos Borré no quiso restarle importancia al hecho que sea un compromiso amistoso, pues considera que será la “primera piedra” de la Selección Colombia tras lo sucedido en las Eliminatorias Sudamericanas.

“La connotación del partido no cambia nada. Después de lo que sufrimos en la Eliminatoria, es la primera piedra para el futuro. Es una selección que viene trabajando junta hace rato y es importante para nosotros. Es importante que ya se sepa quién es el entrenador, pero la motivación es la misma”, acotó el exRiver Plate.

Finalmente, sobre la responsabilidad que deben asumir los seleccionados con este nuevo proceso, Borré fue claro en decir que no deben cargarle todo el peso a Luis Díaz y James Rodríguez. El delantero considera que todos los que son llamados a representar al país cafetero están capacitados en asumir un rol importante.

“Yo creo que he ido madurando con los años. He estado en ligas que me han aportado experiencia. La Bundesliga le sirve a uno mucho para madurar la parte futbolística. Esto es un trabajo grupal y no podemos cargar toda la posibilidad a jugadores como Luis Díaz o James Rodríguez. Que estemos juntos va a ser lo más fundamental”, finalizó.





