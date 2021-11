Radamel Falcao García preocupó a todos los fanáticos de Colombia el pasado fin de semana luego de que salga lesionado en el Rayo Vallecano vs. Real Madrid. Muchos tenían fe de que se recupere y que no sea nada grave para que pueda enfrentar los partidos de la Selección ante Brasil y Paraguay: sin embargo, las malas noticias llegaron y el cuadro de español confirmó este lunes que esto no podrá suceder.

Según explica el comunicado de Rayo, el ‘Tigre’ sufrió una ‘rotura en el aductor mayor del muslo derecho’, lo que lo alejaría de los campos de juego por tres a cuatro semanas. Con esto, queda descartado para el llamado de Reinaldo Rueda.

Minutos después del comunicado del cuadro de Vallecas, la Selección Colombia confirmó la salida del ‘Tigre’ de la lista de convocados de Reinaldo Rueda.

“El jugador Radamel Falcao García quedó desconvocado para los partidos de las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 frente a Brasil y Paraguay debido a una lesión sufrida con su club el pasado sábado en el juego ante Real Madrid”, explica el documento del cuadro ‘tricolor’.

Falcao llegaba con continuidad a los partidos por la clasificación a la Copa del Mundo. Es la gran figura del cuadro de Vallecas tras anotar cinco goles en la presente temporada. Incluso tiene el mejor promedio goleador de LaLiga.

El exGalatasaray empezó en el banquillo el partido ante Real Madrid Saltó al césped a los 68 minutos y se retiró lesionado tras disponer de dos remates, uno de ellos a puerta con el gol que marcó.

Las cinco anotaciones que lleva en 334 minutos hacen que Falcao tenga un promedio de un gol cada 67 minutos. Le ha anotado a Getafe, Athletic, Cádiz, Barcelona y ahora al Madrid.

Radamel Falcao tendría tres semanas de para tras sufrir una rotura en el aductor. (Captura: Rayo Vallecano)

Falcao renovará con Rayo Vallecano

Según reveló ‘El Chiringuito’, el cuadro de Vallecas ha decidio finalizar la cláusula de “opcional”, la cual indicaba que podría renovar al término de su primer año de contrato y extenderán su vínculo un año más.

El gran momento de Falcao García es respaldado por las estadísticas. Opta reveló tras el encuentro en el Santiago Bernabéu, que el ‘3′ es el jugador de LaLiga con mejor promedio goleador.





