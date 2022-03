Más dolores de cabeza para Reinaldo Rueda. Luego de haberse perdido los duelos ante el Real Betis (Copa del Rey) y el Cádiz (LaLiga Santander), Radamel Falcao no ha vuelto a sumar minutos con el Rayo Vallecano por una lesión en el gemelo. Esto, sumado a que no es titular indiscutible para Andoni Iraola, ha hecho que peligre su convocatoria para los duelos decisivos de la Selección Colombia en las Eliminatorias Qatar 2022.

Se especuló que el ‘Tigre’ podría regresar a los terrenos de juego este domingo 13 de marzo frente al Sevilla, sin embargo, el propio técnico del equipo español confirmó que es casi imposible que el colombiano forme parte de la lista de concentrados.

No solo eso, pues Iraola reveló que Falcao incluso está duda para el compromiso del sábado 19 ante el Atlético de Madrid. Esto quiere decir que, si contamos los juegos ante el Betis y el Cádiz, el exGalatasaray se estaría perdiendo los últimos cuatro duelos del elenco madrileño.

“Falcao está lesionado en la zona del gemelo, para el Sevilla este domingo 13 de marzo es complicado que llegue. Vamos a confiar en que pueda estar contra el Atlético”, señaló el estratega de 39 años en diálogo con ‘Radio Marca’.

Desde el partido disputado ante Argentina, Radamel Falcao ha jugado en cinco de los siete partidos que ha tenido el Rayo Vallecano en su calendario. No obstante, en muchos de ellos lo hizo entrando en la etapa complementaria. De no recuperarse a tiempo, el comando técnico de la ‘Tricolor’ estaría pensando en prescindir de él para no correr ningún riesgo.

Falcao y Zapata no serían llamados por Reinaldo Rueda para los duelos de Colombia en las Eliminatorias Qatar 2022. (Foto: FCF)

La posible ausencia del ariete de 36 años se suma a la de Duván Zapata, quien hasta la fecha sigue llevando un tratamiento tras lesionarse con la Atalanta en la Serie A. El ‘Toro’ decidió no operarse tras someterse a unos análisis en Finlandia y por ahora seguirá el camino más largo para su recuperación.

Sin el nacido en Santa Marta ni el delantero de la ‘Diosa’, Rueda recostará todas sus esperanzas ofensivas en Rafael Santos Borré y Miguel Borja. Asimismo, el llamado de Alfredo Morelos, quien vive un presente de ensueño en el Rangers de Escocia, aún está en evaluación.

Selección Colombia: ¿cuándo se anunciará la lista de convocados?

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no ha dado una fecha exacta para que Reinaldo Rueda dé a conocer sus convocados, lo más probable es que se anuncie a quincena de marzo, tomando en cuenta que los partidos ante Bolivia y Venezuela se jugarán el 24 y 29, respectivamente.

Para los dos partidos que se disputaron entre enero y febrero, el comando técnico de la ‘Tri’ publicó su nómina el 19 de enero. No obstante, aquellos futbolistas que militan en el extranjero ya han recibido su carta de reserva para que sus clubes estén al tanto de un posible llamado.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.