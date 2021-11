La Selección Colombia solo pudo sumar un punto en la última fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Perdió ante Brasil en Sao Paulo y no pasó de un empate sin goles ante Paraguay en Barranquilla. De inmediato, los rumores de un posible despido a Reinaldo Rueda iniciaron.

Muchos señalan al entrenador caleño debido a que no ha conseguido terminar con la falta de gol del equipo. Generan opciones pero no las aprovechan. Se especulaba que la Federación Colombiana de Fútbol buscaría a otro DT para asegurar un cupo a la Copa del Mundo; sin embargo, esto no sucederá.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, conversó con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio y dejó claro que Rueda no dejará el banquillo de Colombia, seguirá siendo el entrenador durante este proceso al Mundial.

“No hay ninguna duda, su nombre no está en consideración para el cambio. El profesor Rueda tiene el apoyo absoluto del Comité Ejecutivo, como lo tienen los jugadores y el cuerpo técnico. Este es un proceso de una Eliminatoria que ha sido un poco atípica, difícil, pero seguimos teniendo la fe y el optimismo de que vamos a volver al Mundial de fútbol”, dijo el directivo.

El máximo directivo del fútbol colombiano y vicepresidente de FIFA, añadió que ningún integrante del Comité Ejecutivo de la Federación ha pedido la destitución de Reinaldo. Explicó que hay tranquilidad en la dirigencia porque Colombia depende de sí mismo.

“Ninguno, absolutamente ninguno. En el Comité Ejecutivo ni siquiera se ha tocado el tema. Para nosotros eso no se toca, el cuerpo técnico... Estamos dependiendo de nosotros mismos, sin depender de resultados externos, seguimos dependiendo de nosotros para la búsqueda de esa anhelada clasificación”, señaló

Jesurún explicó que el principal problema a solucionar es la falta de gol, del cual son conscientes el entrenador y los delanteros, quienes marcan cada fin de semana en sus clubes pero cuando juegan en la selección no lo logran.





